Уряд переніс виплату надбавок до пенсій для 400 тисяч українців

Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень

З 1 липня була встановлена щомісячна доплата до пенсій для певних категорій громадян

Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових, однак ці гроші виплатять у серпні. Про це сьогодні повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо Кабінет міністрів 14 липня ухвалив рішення щодо надбавок до пенсій поліцейських та військових. Згідно з рішенням, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам.

Це стосується тих, кому пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.

До слова, з 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;

чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.