  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Уряд переніс виплату надбавок до пенсій для 400 тисяч українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень - Уряд переніс виплату надбавок до пенсій для 400 тисяч українців
    Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень
    Фото з відкритих джерел

    З 1 липня була встановлена щомісячна доплата до пенсій для певних категорій громадян

    Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових, однак ці гроші виплатять у серпні. Про це сьогодні повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

    «Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо Кабінет міністрів 14 липня ухвалив рішення щодо надбавок до пенсій поліцейських та військових. Згідно з рішенням, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам.

    Це стосується тих, кому пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

    Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.

    До слова, з 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, у багатьох збільшилися надбавки за понаднормовий стаж. Йдеться про такі категорії пенсіонерів:

    • жінки, які мають понад 30 років страхового стажу;
    • чоловіки, які мають понад 35 років страхового стажу.

    Збільшення доплат за понаднормовий стаж стосується тільки тих пенсіонерів, які вже припинили трудову діяльність.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики гроші військові уряд пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уряд переніс виплату надбавок до пенсій для 400 тисяч українців