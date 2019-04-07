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    Думки вголос

    Зеленський проти Путіна: в Росії зробили важливе зауваження

    • Слава Рабинович
    • Розсилка
    Президент РФ Путін - Зеленський проти Путіна: в Росії зробили важливе зауваження
    Президент РФ Путін
    Фото: EPA

    Про результати виборів в Україні

    Перший тур виборів в Україні ще раз за останні п'ять років довів всьому світові, що Україна будує демократію та остаточно спромоглася затвердити найважливіші елементи демократії. Це інститут вільних, чесних, справедливих і демократичних виборів, на які допускаються всі кандидати, котрі мають право балотуватися; а також інститут мирної змінюваності влади.

    Також хочеться відзначити, що, оскільки інститут мирної змінюваності влади остаточно затвердився, український народ має право на помилку. Я не маю на увазі конкретні результати першого туру та ймовірні - другого. Насправді, що б тепер не відбулося, президент України буде обраний. І якщо він виявиться поганим президентом, його змінять шляхом інституту виборів і мирної змінюваності влади. Кого б не обрали 21 квітня, це краще, ніж взагалі відсутність цього інституту.

    Питання, яким суперником Володимир Зеленський, в разі своєї перемоги, буде для Володимира Путіна - дуже важливе. Але на нього вельми складно відповісти. Не знаю, чи може взагалі хто-небудь дати правильну і повну оцінку на цю тему.

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    Але хочу застерегти Зеленського, якщо він буде обраний. Річ у тім, що в Україні, як і в інших демократичних країнах, передбачений механізм імпічменту (відповідна процедура виписана в Конституції, - Ред). Політичні супротивники не можуть просто запустити цю процедуру в процесі політичної боротьби - вона запускається лише в разі вчинення чинним президентом тяжких посадових або інших злочинів.

    На мій погляд, тактичне завдання Путіна в Україні у всі ці роки та на найближче майбутнє, полягає в створенні хаосу. Адже результатом справжнього хаосу може стати падіння України в руки путінського ОЗУ. Крім військових методів, створити хаос можна, наприклад, шляхом підведення Зеленського під механізм імпічменту. А як це зробити? Обвести його під час переговорів з Путіним навколо пальця таким чином, щоб Верховна Рада та правоохоронні органи України розцінили це як посадовий державний злочин, за який можна активізувати процес імпічменту.

    Вважаю, що Кремль спробує досягти саме цього. І Зеленському, якщо він стане президентом, потрібно буде діяти надзвичайно обережно, розуміючи реальні ризики таких спроб.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Верховна Рада Путін Володимир Зеленський Україна президент
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