Зеленський проти Путіна: в Росії зробили важливе зауваження
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Розсилка
Про результати виборів в Україні
Перший тур виборів в Україні ще раз за останні п'ять років довів всьому світові, що Україна будує демократію та остаточно спромоглася затвердити найважливіші елементи демократії. Це інститут вільних, чесних, справедливих і демократичних виборів, на які допускаються всі кандидати, котрі мають право балотуватися; а також інститут мирної змінюваності влади.
Також хочеться відзначити, що, оскільки інститут мирної змінюваності влади остаточно затвердився, український народ має право на помилку. Я не маю на увазі конкретні результати першого туру та ймовірні - другого. Насправді, що б тепер не відбулося, президент України буде обраний. І якщо він виявиться поганим президентом, його змінять шляхом інституту виборів і мирної змінюваності влади. Кого б не обрали 21 квітня, це краще, ніж взагалі відсутність цього інституту.
Питання, яким суперником Володимир Зеленський, в разі своєї перемоги, буде для Володимира Путіна - дуже важливе. Але на нього вельми складно відповісти. Не знаю, чи може взагалі хто-небудь дати правильну і повну оцінку на цю тему.
Але хочу застерегти Зеленського, якщо він буде обраний. Річ у тім, що в Україні, як і в інших демократичних країнах, передбачений механізм імпічменту (відповідна процедура виписана в Конституції, - Ред). Політичні супротивники не можуть просто запустити цю процедуру в процесі політичної боротьби - вона запускається лише в разі вчинення чинним президентом тяжких посадових або інших злочинів.
На мій погляд, тактичне завдання Путіна в Україні у всі ці роки та на найближче майбутнє, полягає в створенні хаосу. Адже результатом справжнього хаосу може стати падіння України в руки путінського ОЗУ. Крім військових методів, створити хаос можна, наприклад, шляхом підведення Зеленського під механізм імпічменту. А як це зробити? Обвести його під час переговорів з Путіним навколо пальця таким чином, щоб Верховна Рада та правоохоронні органи України розцінили це як посадовий державний злочин, за який можна активізувати процес імпічменту.
Вважаю, що Кремль спробує досягти саме цього. І Зеленському, якщо він стане президентом, потрібно буде діяти надзвичайно обережно, розуміючи реальні ризики таких спроб.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Джерело: Апостроф