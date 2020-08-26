Зростання «мінімалки» прискорить інфляцію – Марченко



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За словами міністра, підвищення мінімальної зарплатні частково підвищить податки

Вплив на економіку буде позитивний з точки зору споживчого попиту і впливу на ВВП, вплив на інфляцію буде мінімальний - міністр

Зростання мінімальної зарплатні до 5 тис. грн може прискорити інфляцію на 0,5%. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Вплив на економіку буде позитивний з точки зору споживчого попиту і впливу на ВВП і економічну динаміку. Вплив на інфляцію буде мінімальний, по-перше, тому що у нас зараз фактично дефляція - 1,4%. Порахувавши, ми вважаємо, що вплив на інфляцію буде в межах похибки - 0,5%», - сказав Марченко.

За словами міністра, підвищення мінімальної зарплатні частково підвищить податки.

«За нашими розрахунками, сума незначна, всього близько 500 млн грн. Також буде збільшення рівня соціального внеску, що дозволить нам зменшити дефіцит Пенсійного фонду», - стверджує Марченко.

Міністр фінансів підкреслив, що одне з актуальних завдань - збільшення співвідношення між мінімальною і середньою заробітною платнею.

«Зараз воно складає 43%. Ми вважаємо за можливе збільшити його до 50%, тобто це співвідношення покращити. Ми не вважаємо великим ризиком для економіки або взагалі якимось ризиком підвищення мінімальної зарплати наступного року», - додав Марченко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розвінчав міфи про зростання мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 серпня підтримала президентський проєкт закону № 3963 про підвищення заробітної плати до 5 тис. грн з 1 вересня.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».