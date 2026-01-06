Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва

Свята 7 січня в церковному календарі – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана

7 січня православна церква вшановує Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Це свято присвячене найбільшому з пророків, який охрестив Ісуса Христа у водах Йордану, і встановлене відразу після свята Богоявлення для прославлення його служіння.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана

7 січня віряни згадують пророка Іоана Хрестителя, який став «голосом того, хто кличе в пустелі». Собор означає зібрання вірян для урочистого вшанування пам'яті святого. Іоан Предтеча народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети, вів суворе аскетичне життя і готував народ до приходу Спасителя через проповідь покаяння. Саме він мав честь покласти руку на голову Сина Божого під час Йорданського хрещення. Постать Іоана Хрестителя має потужний духовний авторитет, оскільки він поєднав у собі пророче служіння та приклад безмежного смирення перед Христом.

Молитви дня

Пам’ять праведного з похвалами, Тобі ж вистачає свідчення Господнього, Предтече: бо Ти показав себе справді і пророків чеснішим, бо у струменях сподобився хрестити Проповіданого. Тому за істину постраждав Ти, радуючися, благовістив Ти і тим, що в аді, Бога, що явився у плоті, що взяв гріх світу і подав нам велику милість. Моли Його, святий Іоане, щоб дарував він Україні потужну силу для перемоги та мир кожній родині. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер наступного сезону:

Якщо на Іоана Хрестителя ясна погода – літо буде сухим та жарким.

Якщо зранку лежить густий туман – очікуйте на потужний врожай хліба цього року.

Сніг та завірюха 7 січня віщують холодну погоду до самої Масниці.

Якщо сніг іде великими пластівцями – це ознака гарного врожаю ягід та горіхів.

Цей день вважався перехідним: з нього знімалися деякі заборони на роботу, що діяли на Різдво та Водохреще, проте господарі намагалися уникати важкої фізичної праці, присвячуючи час плануванню весняних робіт.