Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 7 січня в церковному календарі – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана

7 січня православна церква вшановує Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана. Це свято присвячене найбільшому з пророків, який охрестив Ісуса Христа у водах Йордану, і встановлене відразу після свята Богоявлення для прославлення його служіння.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана

Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва фото 1

7 січня віряни згадують пророка Іоана Хрестителя, який став «голосом того, хто кличе в пустелі». Собор означає зібрання вірян для урочистого вшанування пам'яті святого. Іоан Предтеча народився в родині священника Захарії та праведної Єлизавети, вів суворе аскетичне життя і готував народ до приходу Спасителя через проповідь покаяння. Саме він мав честь покласти руку на голову Сина Божого під час Йорданського хрещення. Постать Іоана Хрестителя має потужний духовний авторитет, оскільки він поєднав у собі пророче служіння та приклад безмежного смирення перед Христом.

Молитви дня

Пам’ять праведного з похвалами, Тобі ж вистачає свідчення Господнього, Предтече: бо Ти показав себе справді і пророків чеснішим, бо у струменях сподобився хрестити Проповіданого. Тому за істину постраждав Ти, радуючися, благовістив Ти і тим, що в аді, Бога, що явився у плоті, що взяв гріх світу і подав нам велику милість. Моли Його, святий Іоане, щоб дарував він Україні потужну силу для перемоги та мир кожній родині.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити характер наступного сезону:

  • Якщо на Іоана Хрестителя ясна погода – літо буде сухим та жарким.
  • Якщо зранку лежить густий туман – очікуйте на потужний врожай хліба цього року.
  • Сніг та завірюха 7 січня віщують холодну погоду до самої Масниці.
  • Якщо сніг іде великими пластівцями – це ознака гарного врожаю ягід та горіхів.

Цей день вважався перехідним: з нього знімалися деякі заборони на роботу, що діяли на Різдво та Водохреще, проте господарі намагалися уникати важкої фізичної праці, присвячуючи час плануванню весняних робіт.

Читайте також:

Теги: православна церква свято традиції свята релігія календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 грудня 2025: традиції та молитва
7 грудня, 2025, 22:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 2025, 00:00
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 2025, 05:55
Новорічна ніч у Києві
Новий рік у Києві з Іриною Білик. Скільки це коштує? Індустрія розваг
22 грудня, 2025, 11:05
Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю
Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
20 грудня, 2025, 20:59
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 грудня, 2025, 00:00
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 грудня, 2025, 00:00
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 сiчня, 00:00
З Новим 2026 роком
Привітання з Новим роком 2026: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
1 сiчня, 01:11

Суспільство

У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
У Німеччині український дует акробатів зірвався з висоти під час виступу в цирку
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
Житло та зарплати 40 тиc. грн: Кім назвав пріоритети розвитку медицини на 2026 рік
Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику
Асоціація прифронтових міст і громад закликає підтримати території підвищеного ризику

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua