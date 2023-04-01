Митрополиту Павлу лише з другої спроби одягнули електронний браслет (відео)

Поліцейський тільки з другої спроби одягнув на митрополита Павла браслет

Митрополит влаштував у залі суду цілу броваду з не бажанням одягати браслет

Сьогоднішнє судове засідання по справі настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла завершилося епічно.

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Суд призначив Павлу цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Відразу ж по завершенню засідання, правоохоронець підійшов до митрополита, щоб останньому одягнути на ногу браслет.

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Втім, спочатку, митрополит відмовмився, повідомивши, що нібито скаржиться на проблеми зі здоров'ям, зокрема, на біль в ногах та показуючи усім присутнім нібито посвідчення, що підтверджує стан здоров'я. Пізніше, навіть телефонував до лікаря для підтвердження своїх слів.

Однак, після тривалої бровади, «аргументи» митрополита виявилися недостатніми і лише з другої спроби таки вдалося одягнути електронний браслет.

«Ось так в нашій країні поводяться з тими, хто благословляв їх на праведний життєвий шлях. Молився, благословив усіх президентів, а сьогодні я удостоївся такої великої честі», – поскаржився присутнім у залі журналістам митрополит Павло.

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Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).