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День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках

Катерина Іванова
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День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
В Україні 12 грудня відзначають День Сухопутних військ
фото: Facebook / Сухопутні війська ЗСУ

У цей день українці вшановують мужність і героїзм піхотинців, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

Щороку 12 грудня українці святкують День Сухопутних військ, в який вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції.

Воїни Сухопутних військ становлять найчисленніший підрозділ ЗСУ. Під час повномасштабної війни ці воїни воюють у важких умовах та у безпосередній близькості до ворога. 

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у сухопутних військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома». 

Зміст

Коли відзначають День Сухопутних військ Збройних Сил України?

День Сухопутних військ Збройних Сил України встановлено указом президента України Леоніда Кучми «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97.

«Ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найбільш численного виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави постонавляю: Установити в Україні свято – День Сухопутних військ України, яке відзначати щорічно 12 грудня», – йдеться у документі.

Історія Дня Сухопутних військ

Сучасні Сухопутні війська ведуть свій початок від Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії 1917-1922 років. Брали участь у Війні за незалежність (Радянсько-українська війна), Польсько-українській та Радянсько-польській війнах.

Сухопутні війська були сформовані у складі Збройних Сил України у 1996 році. Проте від 1991 року загальновійськові підрозділи та з'єднання ЗСУ брали участь у стримуванні будь-якої гіпотетичної агресії проти України. 

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності, Україна отримала одну з найсильніших армій у світі, чисельність якої налічувала 780 тис. чоловік, 6,5 тис. танків, 7 тис. бойових броньованих машин, 7,2 тис. артилерійських систем, 900 вертольотів і 2,5 тис. одиниць тактичної ядерної зброї. У момент утворення збройних сил в Україні діяли три військові округи: Київський, Одеський і Прикарпатський.

Загальна чисельність Сухопутних сил станом на початок 2013 року становила 57 тис. чоловік особового складу, 686 танків, 72 бойових вертольоти, 2065 бойових броньованих машин, 716 артилерійських систем (гармат, мінометів і реактивних систем залпового вогню) калібру 100-мм і більше.

Чим займаються Сухопутні війська

З 1994 року Україна приєдналась до Програми «Партнерство заради миру», одним з найважливіших напрямів якої є участь підрозділів Збройних Сил України в операціях з підтримання миру.

Спектр завдань, які виконують миротворчі підрозділи, є досить широким:

  • чергування на постах спостереження, патрулювання у зоні відповідальності, охорона церков, супроводження конвоїв;
  • повітряні перевезення персоналу місії, високоповажних осіб та вантажів, патрулювання та спостереження, супроводження переміщення військ, пошуково-рятувальні операції та медична евакуація (56 овз);
  • супровід конвоїв з гуманітарним вантажем, паливом, матеріально-технічними засобами, надання гуманітарної допомоги місцевому населенню (усі підрозділи).
Контингент ЗСУ у Демократичній Республіці Конго
Контингент ЗСУ у Демократичній Республіці Конго
фото з відкритих джерел

Активну позицію України та її Збройних Сил в миротворчій діяльності показує офіційна статистика ООН, за якою Україна в 2009 році увійшла в першу десятку країн-контрибуторів ООН. Оцінка діяльності наших миротворців є найвищою, багато з них відзначено державними нагородами України, іноземних держав, ООН та НАТО.

До 2022 року Збройні сили України брали участь у трьох миротворчих операціях. 7 березня 2022 року указом президента Володимира Зеленського українських миротворців відкликано зі всього світу у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН.

Новий командувач Сухопутних військ – Михайло Драпатий. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Рід військ, на який лягає основний тягар бойових дій і який також займається питаннями мобілізації, тепер очолив генерал Михайло Драпатий.

Військові експерти вказують на фаховість Драпатого як командира, його дбайливе ставлення до особового складу і високий авторитет в ЗСУ
Військові експерти вказують на фаховість Драпатого як командира, його дбайливе ставлення до особового складу і високий авторитет в ЗСУ
фото: Facebook / Оперативне командування «Північ»

Михайло Драпатий отримав звання генерал-майора в жовтні 2024 року. До цього він відповідав за відбиття російського наступу на Харківщині, яке почалося 10 травня. Йому вдалося організувати оборону на цій ділянці фронту і не пропустив противника вглиб території.

Після призначення Олександра Сирського головкомом ЗСУ в лютому 2024 року Драпатий увійшов до його команди і став заступником начальника генштабу з питань підготовки військових.

Однак широко відомим він став ще в 2014 році. На посаді командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Драпатий організував прорив українських військ 9 травня 2014 року в центр Маріуполя, на той момент захопленого проросійськими бойовиками.

Вже в серпні того ж року у надзвичайно складних умовах зміг вивести підрозділи ЗСУ з оточення біля села Ізварине (Луганська область) на кордоні з РФ.

В 2016 році Драпатий очолив 58-у окрему мотопіхотну бригаду. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році керував обороною на Херсонському напряму, зокрема, був одним з тих, хто брав участь в операції зі звільнення Херсона в листопаді 2022 року.

Військові експерти вказують на фаховість Драпатого як командира, його дбайливе ставлення до особового складу і високий авторитет в ЗСУ.

Привітання до Дня Сухопутних військ у прозі

Вітаю всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Нехай служба буде безпечною, а перемога України – швидкою! Дякую за все нашим героям! Повертайтеся додому цілими і неушкодженими!

***

З Днем Сухопутних військ України! Ваша служба – це гідне заняття. Нам всім спокійніше від того, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу перемогу. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному житті. Спасибі вам за все! Зі святом!

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Прийміть вітання з Днем Сухопутних військ України! Я бажаю вам, в першу чергу, здоров'я і всіляких благ, а до них нехай додасться щастя, успіх і загальну повагу. Нехай всі мрії збудуться, а неприємності зникнуть. Поздоровляю!

***

Зі святом, дорогі бійці! Бажаємо вам постійної переваги над будь-яким супротивником, умілого управління, міцного здоров'я, довгих років життя, чистого мирного неба, вірних подруг, хоробрих і відданих друзів і всієї удачі світу! Вітаємо!

***

Вітаю з Днем Сухопутних військ України! Побажаю вічної переваги над противником, бойового духу й оптимістичного настрою, бравого здоров'я і поваги, правильних позицій у житті та діяльності, високого достатку і великого щастя.

Привітання до Дня Сухопутних військ у віршах

З днем Сухопутних військ країни,
Для України так важливі –
Зв'язківці, льотчики, танкісти,
Ракетні війська, артилеристи.
І славить Україна воїнів своїх усіх,
Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.
Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,
Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.

***

Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість й відвагу.
Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів і добра,
Щоб професія престижною була.

***

Сухопутні війська,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Безпечно протікає.
І хай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
Слава Україні!

Привітання до Дня Сухопутних військ у яскравих листівках

День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 1
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 2
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 3
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 4
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 5
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 6
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 7
День Сухопутних військ Збройних Сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках фото 8

Як долучитися до Сухопутних військ України

До структури Сухопутних військ України входять:

  • Механізовані війська;
  • Танкові війська;
  • Ракетні війська і артилерія;
  • Війська ППО;
  • Армійська авіація;
  • Спеціальні війська;
  • Війська освіта;
  • Військова підготовка;
  • Забезпечення;
  • Безпілотні системи.

Сухопутні війська пропонують:

  1. Повне забезпечення. Військова служба гарантує стабільне фінансове забезпечення від 20+ до 120+ тис. грн на місяць, повне речове та продовольче забезпечення (забезпечення формою, взуттям, спорядженням та повноцінне харчування від українських виробників), безкоштовні медичні послуги та повний соціальний пакет.
  2. Професійна підготовка та навчання. Забезпечується підготовка для всіх без винятку військовослужбовців на фондах найбільш розвинутої мережі навчальних центрів та полігонів в Україні. Базова – 45 днів, фахова – до 2 і більше місяців.
  3. Кар'єрний розвиток. Забезпечуються найширші у Збройних Силах України можливості кар'єрного розвитку для найбільш професійних, сміливих та підготовлених військовослужбовців на посадах усіх рівнів.

На сайті Сухопутних військ України можна заповнити анкету та отримати супровід й індивідуальну консультацію на всіх етапах.

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Теги: ЗСУ свята армія Україна свято перемога

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