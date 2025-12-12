12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 12 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

12 грудня в Україні відзначають День Сухопутних військ Збройних Сил України. У світі відзначають Міжнародний день загального охоплення послугами охорони здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 12 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День Сухопутних військ Збройних Сил України

Це професійне свято було встановлене Указом Президента України у 1997 році. День присвячений визнанню потужного внеску воїнів Сухопутних військ у забезпечення обороноздатності держави. Сухопутні війська є найчисельнішим видом Збройних Сил України та відіграють вирішальну роль у відсічі російській агресії, забезпечуючи захист суверенітету та територіальної цілісності.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день загального медичного забезпечення

Цей день був встановлений ООН для підвищення обізнаності про необхідність забезпечення всіх людей якісними медичними послугами без фінансових труднощів. Загальне охоплення послугами охорони здоров'я є потужним інструментом для побудови більш справедливих та стійких суспільств.

Міжнародний день нейтралітету

Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй 2 лютого 2017 року. До Дня нейтралітету проводяться різноманітні заходи задля обізнаності суспільства щодо цієї теми.

Нейтралітет – це позиція, за якої держава відмовляється від участі у воєнних діях. Політика нейтралітету допомагає зміцнити мир та налагодити дружні й взаємовигідні відносини між країнами, закликає до превентивної дипломатії. ООН залучає світ до вирішення суперечок мирними шляхами та до запобігання конфліктам задля суспільного міжнародного миру і безпеки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського

12 грудня православна церква вшановує пам'ять святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського (близько 270–348 рр.). Він народився на острові Кіпр і вів просте життя пастуха, мав дружину та дітей. Після смерті дружини був обраний єпископом міста Тримифунт.

Святитель Спиридон прославився своїми потужними чудесами, милосердям та допомогою нужденним. Він зцілював хворих, воскрешав мертвих і був учасником Першого Вселенського Собору 325 року, де за допомогою цеглини наочно довів догмат про Пресвяту Трійцю, явивши вогонь, воду та глину. Його мощі є нетлінними і зберігаються на острові Корфу (Керкіра), Греція.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня ясна погода, зима буде холодною.

Якщо на Спиридона хмарно і йде дощ – до теплої, але сирої зими.

Сонце, що світить з полудня, обіцяє, що весна буде ранньою.

Потужний вітер з півночі – до тривалих морозів.

Історичні події

1635 – у Варшаві після лютих мук страчений Іван Сулима;

1674 – у Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – «Синопсис»;

1764 – російська імператриця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні;

1799 – у Франції Наполеон Бонапарт очолив країну як перший консул;

1818 – у Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок;

1925 – у США відкрили готель «Мотель», що дав назву всім мотелям;

1937 – в СРСР пройшли перші вибори у Верховну раду за новою Конституцією;

1955 – британський інженер Крістофер Кокерелл запатентував перше судно на повітряній подушці;

1979 – Політбюро ЦК КПРС ухвалило ввести радянські війська в Афганістан;

1990 – рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за № 527 внесли перший український об'єкт під назвою «Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра»;

1991 – Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки;

1991 – незалежність України визнала Грузія;

1991 – Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною;

1993 – відбулись перші вибори до Ради Федерації і Державної Думи Федеральних Зборів Росії, а також референдум, який затвердив нову конституцію РФ, що закріплювала широкі повноваження президента;

1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді;

2007 – у Дніпропетровську почався суд над найкривавішим маніяком в історії України («пологівським маніяком») – Сергієм Ткачем. Суд довів 29 вбивств. Після вироку Ткач зізнався у скоєнні ще понад 30 злочинів;

2007 – Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, якою засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 – Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25-ю країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Іменини

День ангела святкують: Данило, Іван, Микола, Парамон, Сергій, Спиридон, Юрій.