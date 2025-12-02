Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва

glavcom.ua
Яке релігійне свято відзначається 3 грудня 2025: традиції та молитва
Свята 3 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Софонії

3 грудня православна церква за Новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого пророка Софонії. Його пророцтва закликали до каяття та віри у часи великих випробувань для народу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Софонії

3 грудня вшановується пам'ять одного з дванадцяти малих пророків, який жив у VII столітті до Різдва Христового, в часи царя Іосії. Пророк Софонія (Софоній) походив із знатного роду і, як вважається, мав царське походження. Його пророча книга містить заклик до покаяння народу Юдеї та різке засудження язичництва, ідолопоклонства та неправедного життя. Софонія передрікав «День гніву Господнього» – час суду, який мав торкнутися не тільки Єрусалима, а й навколишніх народів. Однак його проповідь завершується потужним посланням надії про майбутнє відновлення Ізраїлю та порятунок тих, хто щиро вірить у Бога. У народній традиції цей день відомий як Софоній мовчазний. Вважалося, що 3 грудня краще утримуватися від гучних розмов, сварок та безглуздих суперечок, щоб уберегтися від нечистої сили та привернути до себе успіх і мудрість.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Софоніє! Ти, що проповідував істину і закликав народ до покаяння, молимо тебе: випроси нам у Господа прощення гріхів наших, що їх чинимо в невіданні. Зміцни нас у вірі та даруй нам мудрість, щоб ми могли уникати суєтності світу цього. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, і нехай потужний голос правди завжди лунає у наших серцях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Софонія сонце світить ясно – зима буде теплою, але якщо похмуро – суворою.
  • Якщо цього дня пролунає потужний вітер, то скоро прийдуть сильні хуртовини.
  • Дивилися, як поводяться птахи: якщо вони ховаються під дахами – чекай на сніг.
  • Якщо на світанку видно червону зорю – скоро будуть морози.
  • У народі вірили: у Софонів день не можна лаятися та лихословити, щоб не накликати на себе біду.

