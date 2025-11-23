Сумоїст із України вперше в історії виграв Кубок імператора

Данило Явгусишин, відомий у спорті як Аонішікі Арата, народився у Вінниці

21-річний сумоїст з України Данило Явгусишин, який виступає під іменем Аонішікі Арата, переміг на турнірі Кюсю – одному з найпрестижніших і найважливіших для борців у цьому виді спорту. Як інформує «Главком», про це пишуть Associated Press, Kyodo News та Japan Times.

Регулярну частину турніру Явгусишин закінчив із рахунком 12:3, зрівнявши результати з йокодзуною Хошорю із Монголії. Щоб визначити переможця, провели плейоф, у якому український сумоїст здолав суперника і здобув Кубок Імператора – головну нагороду для чемпіона великого турніру сумо.

Тепер Японська асоціація сумо обіцяє обговорити на найближчому засіданні підвищення Явгусишина до рангу озекі – другого за важливістю рангу.

«Я щасливий. Але є ще один ранг вищий за озекі, і я зроблю все можливе, щоб туди піднятися», – сказав спортсмен.

Данило Явгусишин, відомий у спорті як Аонішікі Арата, народився у Вінниці. Він став другим українцем, якого в Японії визнали професійним борцем сумо, після мелітопольця Сергія Соколовського (Шиші Масару).

Як розповідав сам сумоїст, він приїхав до Японії 2022 року після того, як зав’язав дружбу з японським борцем на турнірі 2019 року, і відтоді не повертався до України. Його родина ж нині перебуває в Німеччині.

Водночас сумоїст висловив бажання колись повернутися на батьківщину, адже «це місце, де я народився, де я виріс», тож, «якби була можливість, я б хотів поїхати й відвідати Україну».

Щодо війни в Україні Явгусишин не давав розлогих коментарів: «Моя країна перебуває у дуже складній ситуації, проте я борець сумо, тому я хотів би поговорити про сумо».

