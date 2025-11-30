Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський

Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про два нових рішення щодо санкцій, спрямованих на посилення тиску на російську військову машину. Ключовим кроком стала синхронізація обмежень із Сполученими Штатами Америки. Україна запровадила санкції проти найбільших гравців російського енергетичного сектора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, санкції введені проти «Роснєфті» та її підприємства, а також компанії, що входять до групи «Лукойл».

«Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати», – наголосив Зеленський.

Окрім енергетичних гігантів, Україна запроваджує санкції проти «російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами».

Мета цього кроку – зробити українські санкції спільними з партнерами, щоб «світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є».

Президент визначив ключові напрямки санкційної політики до кінця 2025 року, зокрема подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС та посилення обмежень проти «тіньового флоту» (що відповідає останнім успішним атакам), російського воєнного виробництва, а також колаборантів і пропагандистів.

