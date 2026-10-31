Ексофіцер ФСБ став священником ПЦУ

Російський силовик, який перейшов на бік України, виконуватиме обов'язки капелана Російського добровольчого корпусу

Колишній офіцер прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії Ілля Богданов отримав священницький сан у Православній церкві України. Він також став капеланом Російського добровольчого корпусу (РДК). Про це Богданов повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

Священницька хіротонія Іллі Богданова відбулася 26 жовтня під час Божественної літургії у Преображенському соборі Києва. Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко висвятив колишнього військовослужбовця російської спецслужби на священника. Обряд відбувся в день пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського.

«Відтепер я священник Православної церкви України та капелан Російського добровольчого корпусу», – написав Богданов.

Нововисвячений священник подякував митрополиту Олександру Драбинку за довіру та духовне наставництво. Також він згадав керівництво Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командира РДК, дружину, друзів та всіх, хто підтримував його на шляху до священства.

Богданов заявив, що має намір присвятити себе капеланській роботі та духовній підтримці військових корпусу.

«Маю сили, бажання та рішучість розвивати капеланське служіння. Попереду багато праці, випробувань і несподіванок. Але вірю, що Господь, Який привів мене на цей шлях, не залишить і надалі», – зазначив він.

Також Богданов попросив молитов, щоб гідно виконувати своє покликання та служити Богові, церкві й людям.

Від диякона до священника

До священства Богданов ішов поступово. У березні 2026 року він отримав сан диякона Православної церкви України. Дияконську хіротонію також звершив митрополит Олександр Драбинко.

Тоді Богданов розповідав, що давно відчував покликання до духовного служіння, хоча тривалий час вважав, що його шлях – військова справа. Після висвячення на диякона він повернувся до виконання військових обов'язків, але заявив, що більше не братиме участі у вбивстві противників.

«Послужив мечем, тепер послужу словом», – так він пояснив своє рішення. Богданов також висловлював сподівання продовжити навчання та згодом стати священником. Тепер цей намір здійснився.

Що відомо про Іллю Богданова

Ілля Богданов – колишній офіцер прикордонної служби ФСБ Росії, який у 2014 році перейшов на бік України. Після початку російської агресії він долучився до українських добровольчих формувань, а згодом став учасником Російського добровольчого корпусу, який воює проти російських окупантів.

Богданов відомий також участю в інформаційному протистоянні з російською владою. Через його перехід на український бік російські спецслужби неодноразово намагалися його викрасти або ліквідувати.

У травні 2023 року Ілля Богданов фігурував у матеріалах про операцію Російського добровольчого корпусу на території Бєлгородської області. Його фотографію оприлюднювали під час висвітлення рейду добровольців.

Нагадаємо, Російський добровольчий корпус неодноразово проводив рейди на територію Росії. У травні 2023 року його бійці разом із легіоном «Свобода Росії» зайшли до Бєлгородської області, заявивши про намір створити буферну зону для захисту українського прикордоння. У березні 2024 року РДК спільно з легіоном «Свобода Росії» та Сибірським батальйоном розпочав нову операцію в Бєлгородській і Курській областях. Під час цих рейдів добровольці повідомляли про бої з російськими військовими, захоплення полонених і знищення військової техніки.

Про ці події «Главком» повідомляв у матеріалах: про перший рейд на Бєлгородщину, про операцію в Курській та Бєлгородській областях та про захоплення російських військових у полон.