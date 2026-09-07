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Названо найкращі школи Львівської області за результатами НМТ-2026: рейтинг

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Названо найкращі школи Львівської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
Жидачівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №3 імені Омеляна Партицького – лідер рейтингу шкіл Львівської області за результатами НМТ-2026
фото: офіційний сайт Жидачівського ЗЗСО №3

Третє місце посіла сільська школа зі Стрийщини

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту 2026 року, інформує «Главком»

Вихідними даними для укладання рейтингу стали результати НМТ, отримані випускниками навчальних закладів у 2026 році.

Перше місце в області посів Жидачівський заклад ЗСО І–ІІІ ступенів №3 імені Омеляна Партицького з рейтинговим балом 140,8. На другій сходинці опинився Комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей» (138 балів), а третю позицію виборов Тернопільський заклад ЗСО І–ІІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського району (137,4 бала).

Укладачі рейтингу зазначають, що через військові дії частина учнів була змушена залишити свої регіони та продовжити навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на підсумкові позиції окремих закладів.

Заклади освіти в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, розрахованим на підставі середнього значення балів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених випускниками тестів.

ТОП–10 шкіл Львівської області за результатами НМТ–2026:

  1. Жидачівський заклад ЗСО І–ІІІ ст. №3 імені Омеляна Партицького – 140,8;
  2. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Обласний науковий ліцей» – 138,0;
  3. Тернопільський заклад ЗСО І–ІІІ ст. Тростянецької сільської ради Стрийського району – 137,4;
  4. Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради – 137,3;
  5. Великодідушицький ліцей Стрийської міської ради – 135,7;
  6. НВК «Станківський ЗНЗ І–ІІІ ст. – ДНЗ» – 135,6;
  7. Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака – 135,3;
  8. Бориславський ліцей Бориславської міської ради – 133,9;
  9. Ліцей ім. А. Чайковського м. Самбора – 133,4;
  10. ОЗ ЗСО І–ІІІ ст. №1 ім. Івана Франка Кам’янка-Бузької міської ради – 133,1.
Рейтинг шкіл Львівської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Рейтинг шкіл Львівської області з найвищими результатами НМТ 2026 року
Інфографіка: osvita.ua

Четверте місце посів Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради з рейтинговим балом 137,3. П’яту сходинку зайняв Великодідушицький ліцей Стрийської міської ради (135,7 бала), шосту – НВК «Станківський ЗНЗ І–ІІІ ст. – ДНЗ» (135,6 бала).

До першої десятки також увійшли Стрийський ліцей імені Героя України Андрія Корчака (135,3 бала), Бориславський ліцей (133,9 бала), Ліцей імені А. Чайковського міста Самбора (133,4 бала) та ОЗ ЗСО І–ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка Кам’янка-Бузької міської ради (133,1 бала).

Раніше «Главком» писав, львівська гімназія «Євшан» очолила рейтинг 200 найкращих закладів освіти України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ). Другу сходинку також виборов представник цього ж міста – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. Івана Франка. Трійку лідерів замикає столичний Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району.

Раніше також було опубліковано рейтинг найкращих шкіл Київської області за результатами НМТ-2026.

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Теги: рейтинг школа освіта Львівщина

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