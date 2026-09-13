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Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2026: традиції та молитва
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Свята 14 вересня в церковному календарі – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

14 вересня православна церква України за новоюліанським календарем відзначає одне з дванадцяти найбільших свят церковного року – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Цей день супроводжується суворим одноденним постом і присвячений прославленню Хреста як знаряддя спасіння людства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Свято об'єднує дві великі події з різних епох. Перша – знаходження Хреста Христового у IV столітті: рівноапостольна цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, вирушила до Єрусалима і після розкопок на Голгофі виявила три хрести. Щоб визначити, який із них є Хрестом Христовим, до кожного доторкнулися тяжкохворою жінкою – і від одного вона одразу одужала. Знайдений Хрест Животворний єпископ Макарій урочисто підняв – «воздвиг» – перед натовпом вірян. Так виникла назва свята.

Друга подія – повернення Хреста з перського полону у VII столітті. Після захоплення Єрусалима перський цар Хосров II вивіз святиню до своєї країни. Через чотирнадцять років імператор Іраклій переміг персів і урочисто повернув Хрест до Єрусалима. Ця подія також стала частиною свята Воздвиження.

Церковний статут встановив цього дня суворий одноденний піст. Рішенням Священного Синоду ПЦУ від липня 2026 року одноденний піст 14 вересня офіційно підтверджений. Дозволяється їжа з рослинною олією – страви з овочів, круп і грибів. У деяких монастирях дотримуються ще суворішого правила – сухоїдіння.

Традиції свята

У цей день обов'язково відвідують храм: під час урочистого богослужіння священник виносить хрест на середину церкви, і всі присутні тричі кланяються, а хор співає «Хресту Твоєму поклоняємося, Владико». Вдома моляться перед хрестом і читають спеціальні молитви. Вважається, що молитви цього дня мають особливу силу – особливо про захист від ворогів і зцілення.

Молитви дня

Тропар (головна молитва свята):

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу благовірному народові нашому на супротивників подай і Хрестом Твоїм охороняй Твою громаду.

Молитва до Чесного Хреста:

Хресте Чесний, охоронителю душі і тіла мого, усім відомим і невідомим ворогам будь мені щитом, проганяй їх, усякі перешкоди руйнуючи. Просвіти розум мій, Хресте всечесний, і серце моє наповни любов'ю та вірою. Спрямуй кроки мої на шлях правди, щоб славив я Ім'я Твоє святе на віки віків.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі Воздвиження вважалося межею між осінню і підготовкою до зими. Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

  • Якщо цього дня похмуро, весна буде ранньою, а літо – теплим.
  • Якщо птахи масово відлітають у вирій, зима буде холодною і ранньою.
  • Якщо вранці видно туман, погода буде ясною та сонячною.
  • На Воздвиження не можна починати нові справи, оскільки вони не будуть успішними.

Що не можна робити

За народними повір'ями, на Воздвиження не можна починати нові справи – вони не будуть успішними. Суворо заборонено ходити до лісу: вірили, що цього дня змії збираються на зимування і стають особливо небезпечними. Уникали сварок, лихослів'я та відмовляти нужденним у допомозі.

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Теги: свята свято православна церква традиції релігія календар

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