Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва

3 вересня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Анфима

3 вересня Православна церква вшановує пам’ять священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, та з ним багатьох мучеників.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Анфима

3 вересня за новим церковним календарем відзначається День пам'яті священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського. Він жив у III столітті і був відомий своєю мудрістю та твердістю у вірі, проповідуючи християнство під час жорстоких гонінь. За свою віру святий був заарештований і помер мученицькою смертю.

Молитви дня

Тропар священномученику Анфиму

І вдачі спадкоємцем, і престолу намісником апостолів, богонатхненний, ти, як єпископ, знайшов собі вхід у богозбереження, тому що проповідував слово істини, і за віру постраждав до крові, священномученик Анфим, моли Христа Бога, щоб спасся душам нашим.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 3 вересня:

Дощ після обіду – до довгої негоди.

Якщо захід сонця червоного кольору – похолодає.

Грім гримить – до теплої осені.

Багато жолудів на дубах – до сніжної зими.

Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.