Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
3 вересня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Анфима
3 вересня Православна церква вшановує пам’ять священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського, та з ним багатьох мучеників.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 вересня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті священномученика Анфима
3 вересня за новим церковним календарем відзначається День пам'яті священномученика Анфима, єпископа Нікомидійського. Він жив у III столітті і був відомий своєю мудрістю та твердістю у вірі, проповідуючи християнство під час жорстоких гонінь. За свою віру святий був заарештований і помер мученицькою смертю.
Молитви дня
Тропар священномученику Анфиму
І вдачі спадкоємцем, і престолу намісником апостолів, богонатхненний, ти, як єпископ, знайшов собі вхід у богозбереження, тому що проповідував слово істини, і за віру постраждав до крові, священномученик Анфим, моли Христа Бога, щоб спасся душам нашим.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, 3 вересня:
- Дощ після обіду – до довгої негоди.
- Якщо захід сонця червоного кольору – похолодає.
- Грім гримить – до теплої осені.
- Багато жолудів на дубах – до сніжної зими.
Якщо день сонячний, то осінь буде теплою.
