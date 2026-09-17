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В Україні зросли зарплати освітян: скільки тепер отримуватимуть учителі

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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В Україні зросли зарплати освітян: скільки тепер отримуватимуть учителі
Нова система оплати праці передбачає різні виплати залежно від посади, стажу та навантаження педагога
фото: з відкритих джерел

Нові правила передбачають інший підхід до розрахунку посадових окладів та виплат педагогам

Із 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці освітян. Повна місячна зарплата вчителів шкіл з урахуванням надбавок і доплат становитиме від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими, або від 12,8 тис. до 28,5 тис. грн після сплати податків. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Як розраховуватимуть зарплату

За новою системою основою зарплати залишається посадовий оклад. Його визначатимуть відповідно до посади та коефіцієнта, встановленого урядом.

Базова величина для розрахунку становить 28 885 грн. До посадового окладу додаються передбачені законодавством підвищення, надбавки та доплати.

МОН пояснює, що зарплата двох педагогів на однаковій посаді може відрізнятися. На кінцеву суму впливатимуть, зокрема, кваліфікація, педагогічний стаж, навантаження, додаткова педагогічна робота та інші виплати, на які має право конкретний працівник.

Підвищення з 1 вересня не є окремою надбавкою у 20% – збільшується саме посадовий оклад. Відповідно, зростає база, від якої обчислюють інші надбавки та доплати.

Що отримуватимуть учителі

За даними МОН, верхня межа у 37 тис. грн стосується повної місячної зарплати з урахуванням надбавок і доплат. Конкретна сума залежатиме від посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та інших складових виплат.

Для працівників шкіл надбавка за престижність становитиме від 20% до 30% посадового окладу.

Доплату 2600 грн за несприятливі умови праці включатимуть до посадового окладу. Для педагогічних працівників шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях, окрему доплату 2600 грн збережуть.

Кому підвищення може не прийти автоматично

Не всі заклади освіти переходять на нову систему в однаковому порядку.

Для закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, перехід на новий механізм може залежати від рішення органів місцевого самоврядування. Якщо заклад поки не перейшов на нову систему, зарплату продовжують розраховувати за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки.

При цьому зберігається підвищення посадових окладів педагогічних працівників, запроваджене з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Одеський ліцей №117 показав найвищий середній результат НМТ-2026 серед шкіл міста – 145,1 бала. Заклад посів 14-те місце у всеукраїнському рейтингу шкіл.

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Теги: Україна зарплата МОН вчитель

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