Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 24 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 вересня у світі відзначають Міжнародний день караванника. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день караванника

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято присвячене каравановожатим та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Свято було засноване 1995 року Міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій (ICHCA) для вшанування важливої ролі цих професіоналів в убезпеченні та ефективності вантажних перевезень.

Дата святкування обрана на честь дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим європейцем, що досяг берегів Японії. За іншою версією, свято приурочене до закінчення Гіджри – переселення пророка Магомета і перших мусульман з Мекки до Медіни.

Всесвітній день горили

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було започатковане у 2017 році. Мета Всесвітнього дня горили — привернути увагу до проблеми збереження цих тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а також вшанувати 50-річчя від дня заснування дослідницького центру Карісоке в Руанді, створеного відомою приматологинею Діан Фосі.

Всесвітній день досліджень раку

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання.

Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та інновацій у галузі онкології, залученні фінансування для дослідницьких проєктів та інформуванні громадськості про новітні досягнення у лікуванні та профілактиці раку.

Релігійні свята та їхня історія

День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Текли Іконійської. Вона народилася в заможній родині, але після проповіді апостола Павла прийняла християнство. Текла відмовилася від шлюбу та присвятила себе служінню Христу. За свою віру вона зазнала численних гонінь та випробувань, але, за переказами, щоразу рятувалася завдяки Божій благодаті. Вона продовжила проповідувати Євангеліє та навертати людей до християнства. Свята Текла вважається покровителькою дівчат і жінок, які прагнуть духовного життя.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Багато жолудів на дубі – до м'якої зими.
  • На деревах ще багато листя – зима буде пізньою.
  • Якщо гримить грім – зима буде теплою.
  • Бджоли ще літають – осінь буде теплою.
  • Грибів багато – снігу багато.

Історичні події

  • 1852 рік – відбувається перший політ на дирижаблі з паровим двигуном від француза Анрі Жіффара;
  • 1869 рік – на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (так звана, «чорна п'ятниця»);
  • 1960 рік – у США спускають на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз»;
  • 1989 рік – папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви»;
  • 1993 рік – Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), її очільник – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;
  • 1995 рік – Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;
  • 1998 рік – у Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;
  • 2004 рік – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.

Читайте також:

Теги: календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не бійтеся дня, коли треба сісти і, нарешті, заповнити перші звітні документи
Фінанси в порядку: чому ФОПу-початківцю потрібен Вчасно.Звіт Реклама
17 вересня, 09:59
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня, 00:00
Українська православна церква Київського патріархату заявляє, що патріарх перебуває на плановому лікуванні
ПЦУ закликала молитися за здоров'я патріарха Філарета. УПЦ КП відповіла
26 серпня, 13:10
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 серпня, 00:00
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 вересня 2025: традиції та молитва
2 вересня, 22:00
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня, 00:00
Чернівецька філармонія готує реконструкцію зйомки телепередачі «Камертон доброго настрою» на Театральній площі
У Чернівцях відтворять перше виконання легендарної «Червоної рути»
12 вересня, 15:05

Суспільство

24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
PlayCity запустило систему онлайн-моніторингу азартних ігор
PlayCity запустило систему онлайн-моніторингу азартних ігор
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Ядерний шантаж Путіна: ISW пояснює мотиви Москви
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
Понад два роки готувала на фронті їжу для захисників. Згадаймо Віту Русакову
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам
«Ніби епідемія якась»: відомий фінансист після поїздки в Україну дав пораду родинам

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua