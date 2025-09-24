24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 24 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

24 вересня у світі відзначають Міжнародний день караванника. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 24 вересня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день караванника

Це професійне свято присвячене каравановожатим та всім учасникам транспортних колон і суднових караванів. Свято було засноване 1995 року Міжнародною асоціацією з координації вантажних операцій (ICHCA) для вшанування важливої ролі цих професіоналів в убезпеченні та ефективності вантажних перевезень.

Дата святкування обрана на честь дня народження Вільяма Адамса, відомого британського мореплавця і навігатора, який вважається першим європейцем, що досяг берегів Японії. За іншою версією, свято приурочене до закінчення Гіджри – переселення пророка Магомета і перших мусульман з Мекки до Медіни.

Всесвітній день горили

Це свято було започатковане у 2017 році. Мета Всесвітнього дня горили — привернути увагу до проблеми збереження цих тварин, які перебувають під загрозою зникнення, а також вшанувати 50-річчя від дня заснування дослідницького центру Карісоке в Руанді, створеного відомою приматологинею Діан Фосі.

Всесвітній день досліджень раку

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком та підтримці наукових зусиль, спрямованих на пошук нових методів лікування та профілактики цього захворювання.

Мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про важливість досліджень раку, підтримці наукових досліджень та інновацій у галузі онкології, залученні фінансування для дослідницьких проєктів та інформуванні громадськості про новітні досягнення у лікуванні та профілактиці раку.

Релігійні свята та їхня історія

День святої первомучениці та рівноапостольної Текли

24 вересня православна церква вшановує пам'ять святої Текли Іконійської. Вона народилася в заможній родині, але після проповіді апостола Павла прийняла християнство. Текла відмовилася від шлюбу та присвятила себе служінню Христу. За свою віру вона зазнала численних гонінь та випробувань, але, за переказами, щоразу рятувалася завдяки Божій благодаті. Вона продовжила проповідувати Євангеліє та навертати людей до християнства. Свята Текла вважається покровителькою дівчат і жінок, які прагнуть духовного життя.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Багато жолудів на дубі – до м'якої зими.

На деревах ще багато листя – зима буде пізньою.

Якщо гримить грім – зима буде теплою.

Бджоли ще літають – осінь буде теплою.

Грибів багато – снігу багато.

Історичні події

1852 рік – відбувається перший політ на дирижаблі з паровим двигуном від француза Анрі Жіффара;

1869 рік – на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (так звана, «чорна п'ятниця»);

1960 рік – у США спускають на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз»;

1989 рік – папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повернув йому «право бути законним сином церкви»;

1993 рік – Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), її очільник – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 рік – Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 рік – у Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;

2004 рік – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан.