8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 8 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності та Всесвітній день фізичної терапії. За церковним календарем, цього дня віряни відзначають одне з дванадцяти найбільших свят – Різдво Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день грамотності

Цей день був встановлений ЮНЕСКО у 1966 році. Його метою є підвищення обізнаності про важливість грамотності як основи для розвитку суспільства. Подія нагадує про те, що доступ до освіти є невід'ємним правом людини, а її поширення допомагає боротися з бідністю та нерівністю.

Всесвітній день фізичної терапії

Це свято було започатковано 1996 року Міжнародною конфедерацією фізіотерапії під час конгресу в Копенгагені. Основна мета цього дня – підвищити обізнаність про важливість фізіотерапії та роль фізіотерапевтів у підтримці здоров’я та якості життя людей. Щороку обирається певна тема, яка стає центральною для заходів та кампаній. 2024 року основна увага приділяється болю в попереку та ролі фізіотерапії в його лікуванні та профілактиці.

Всесвітній день боротьби з муковісцидозом

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про муковісцидоз, його симптоми, методи лікування та поточні дослідження, спрямовані на пошук ліків. Муковісцидоз – це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає легені, підшлункову залозу та інші органи. Воно спричинене мутаціями в гені CFTR, що призводить до утворення густого та липкого слизу, який блокує дихальні шляхи та інші протоки. Це може викликати серйозні інфекції, запалення та інші ускладнення.

Релігійні свята та їхня історія

Різдво Пресвятої Богородиці

8 вересня у церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці. Також відоме як Друга Пречиста або Осенини, є християнським святом, яке присвячене народженню Діви Марії, матері Ісуса Христа. Згідно з переказами, Марія народилася в Назареті від благочестивих батьків Іоакима та Анни, які довго молилися про дитину.

Її народження стало великим благословенням для всього людства, адже через неї у світ прийшов Ісус Христос. Це свято є одним з дванадесятих свят і має велике значення для християн, підкреслюючи роль Марії як великої праведниці та заступниці людей. Цього дня віряни моляться, відвідують богослужіння та дотримуються різних традицій, пов’язаних з цим святом.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці холодно – зима буде ранньою і морозною.

Якщо цього дня тепла погода – осінь буде теплою.

Журавлі летять на південь – чекайте швидкого настання холодів.

Ранковий іній – до гарного врожаю в наступному році.

Історичні події

1296 – у Флоренції відбувається урочиста церемонія закладання собору Санта-Марія-дель-Фйоре (собор Діви Марії з квіткою);

1504 – у Флоренції на площі Сіньйорії встановлюють 5-метрову статую «Давид» роботи Мікеланджело Буонарроті;

1522 – завершено першу навколосвітню подорож, почату під керівництвом Фернана Магеллана;

1529 – османські війська беруть Буду (Угорське королівство);

1664 – Нова Голландія, нідерландська колонія у Північній Америці (сучасні штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Делавер), цілковито переходить під контроль англійців;

1760 – останній французький генерал-губернатор Канади Водрейль здає Монреаль британцям;

1791 – у паризькому Луврі художники вперше виставляють на огляд свої картини;

1796 – Наполеон розбиває австрійців у битві біля Бассано (Ломбардія);

1886 – засновують Йоганнесбург, нині найбільше місто ПАР;

1888 – відбувається перший матч Англійської футбольної ліги;

1951 – у Сан-Франциско представники 48 країн підписують мирний договір з Японією за підсумками Другої світової війни;

1952 – виходить перше книжкове видання повісті Ернеста Гемінґвея «Старий і море»;

1989 – у Києві засновують Народний рух України за перебудову;

1993 – створюють Всесвітню організацію міст культурної спадщини ЮНЕСКО.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Адріан, Наталія, Георгій, Петро, Роман, Дмитро.