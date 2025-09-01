День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

1 вересня – день знань, що асоціюється з новим навчальним роком, лінійкою та першим дзвоником

Сьогодні вчителі та педагоги, учні та школярі відзначають День знань. Для багатьох це особливий день, повний очікувань і надій. Для першокласників 1 вересня стає особливо важливим днем, початком їхнього навчального шляху до нових відкриттів.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День знань в 2025 році.

Зміст

З Днем знань: привітання для вчителів

З Днем знань, шановні вчителі! Нехай цей навчальний рік принесе вам нові досягнення, яскраві моменти та вдячних учнів. Бажаю вам невичерпної енергії, творчого натхнення та терпіння. Нехай ваша праця завжди буде цінованою, а успіхи ваших вихованців стануть найкращою винагородою за ваші старання.

***

Вітаю вас, дорогі педагоги, з початком нового навчального року! Бажаю вам міцного здоров'я, душевної рівноваги та професійного зростання. Нехай кожен урок приносить радість відкриттів, а ваша праця завжди буде плідною та успішною.

***

Вітаю з Днем знань! У цей непростий час бажаю вам незламної сили духу, оптимізму та віри у краще майбутнє. Нехай ваша відданість справі надихає учнів на нові звершення. Бажаю вам творчих успіхів, вдячних учнів та батьків, а також особистого щастя і благополуччя.

***

Дорогі вчителі, вітаю вас з 1 вересня! Нехай цей навчальний рік буде багатим на нові ідеї, цікаві проекти та успішні результати. Бажаю вам невичерпного ентузіазму, професійного зростання та вдячності від учнів..

***

Вітаю з початком нового навчального року! Нехай ваша мудрість та терпіння стануть опорою для кожного учня на шляху до знань. Бажаю вам міцного здоров'я, душевної гармонії та невичерпної енергії. Нехай ваша праця завжди буде в радість, а успіхи учнів надихають на нові професійні звершення.

***

Вчителі! Вам всі щирі вітання й пошана,

Ви даруєте дітям підтримку й знання,

Ви це робите так щиро й бездоганно –

Важливішої праці в світі нема!

Хай цей рік принесе вам нові перемоги,

У роботі, в житті, і у здійсненні мрій.

Хай минають вас всякі життєві негоди,

І успіху шлях буде світлий й прямий.

***

За вашу працю невтомну й щиру

Подяку, уклін й побажання приміть,

Наснаги, любові і звичайно же – миру,

Хай радістю сповнена буде будь-яка мить!

***

Новий рік навчання несе вам нові перемоги,

Ось діти спішать, до своїх дорогих вчителів.

Нехай вас веде світла й мирна життєва дорога,

Хай буде щасливим весь ваш колектив!

***

З новим навчальним роком вітаємо!

Сумлінних й слухняних учнів бажаємо,

Хай в класі панує ваш спокій й порядок,

Щоб ваші завдання робили радо.

***

Дорогі вчителі!

Бажаєм щастя вам без меж і жодної тривоги,

Натхнень, удачі сил й в усьому перемоги,

Подяки гідної за ваше неймовірне ремесло,

А ваше життя буде сповнене добротою і теплом.

Привітання з Днем знань для школярів

Вітаю зі святом знань! Нехай цей рік стане роком нових досягнень, захоплюючих уроків та приємних шкільних спогадів. Бажаю успіхів та наснаги у навчанні!

***

Вітаю вас з Днем знань та початком нового навчального року! Нехай цей рік стане захоплюючою подорожжю у світ науки та відкриттів. Бажаю невгамовної жаги до знань, творчого натхнення та наполегливості у досягненні ваших цілей. Нехай кожен урок приносить радість пізнання!

***

Вітаю з Днем знань! Нехай цей навчальний рік буде сповнений новими відкриттями, цікавими уроками та особистими перемогами. Щиро бажаю успіхів у навчанні!

***

Вітаю тебе з Днем знань! Сьогодні відкривається нова сторінка вашого шкільного життя. Нехай вона буде списана цікавими уроками, веселими перервами, вірними друзями та особистими досягненнями. Нехай ваші таланти розквітають, а мрії здійснюються.

***

Вітаю з 1 вересня! Бажаю вам натхнення до навчання, цікавих завдань та вірних друзів. Нехай кожен шкільний день приносить радість та нові знання!

***

Сьогодні цей святковий день настав,

Вам школа двері знову відчинила.

Веселий дзвоник гучно пролунав –

Хутчіш за парти, бо знання – це сила!

Відкрийте двері в світ прекрасний і новий.

Наснаги й сил вам в будь-якій науці!

Нехай цей шлях не буде вам нудний,

Удачі, запалу і якнайбільше однодумців!

***

Привітати з Днем знань ми спішимо,

Знову школа так радо зустріне тебе.

Спів вітальний дзвоника всюди лине,

Не до лінощів й сну до обіду тепер

Нумо в клас – там вже друзі чекають!

Хай наснага окриляє тебе кожен день!

Всі задачі і виклики точно здолаєш,

І хай вчительська мудрість тебе проведе!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові,

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті – це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

Привітання з першим вересня для першокласників

Вітаю з першим шкільним днем! Нехай ваша дорога до знань буде легкою та захоплюючою. Бажаю вам наполегливості, успіхів та радості від навчання!

***

Вітаю з початком шкільної подорожі! Сьогодні ви робите перший крок у чарівний світ знань, де на вас чекають захоплюючі відкриття, нові друзі та цікаві пригоди. Нехай кожен шкільний день буде сповнений яскравими враженнями та приємними сюрпризами!

***

З першим дзвоником, дорогі першачки! Бажаю вам цікавих уроків, веселих перерв та багато нових відкриттів. Нехай школа стане для вас другим домом!

***

Вітаю з початком шкільного життя! Сьогодні ви відкриваєте двері у дивовижний світ букв, цифр та нових знань. Нехай ваша дорога до мудрості буде легкою та цікавою, а шкільні роки стануть найкращим часом вашого життя. Бажаю вам допитливості, завзяття та радості від кожного нового відкриття.

***

Сьогодні перший дзвоник вам

Співає радісно і дзвінко,

Ви йдете в клас, де світлий храм

Науки зустрічає мов та зірка.

Нехай удача йде з вами,

А знання стануть вашими скарбами!

***

Ви вперше сядете за парту,

Вже час дорослим вам ставати,

Знання – то світ, де все є нове,

Цікаве, неймовірне і чудове.

Нехай у школі кожен день

Складається із вдалих рішень!

***

Сьогодні вас чекає клас,

Що світ науки відкриває,

Для вас почнеться новий час,

Де мудрість вчителів вас наставляє.

Не бійтесь, якщо часом буде складно

Не бійтеся, що будуть помилки,

Це необхідно, щоби стати вправним,

Тож зустрічайте шкільні дзвоники!

Листівки-привітання з Днем знань