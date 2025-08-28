Унаслідок російської атаки на Київ постраждала книгарня (фото)

Власник книгарні: Обійшлось вибитими шибками

У ніч проти 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ. Внаслідок чого постраждала книгарня Readeat. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власника Дмитра Феліксова.

«Обійшлось вибитими шибками. Книгарня, її обладнання та книжки припали пилом та брудом, який ми приберемо в найближчі декілька годин», – йшлося у повідомленні.

фото: Дмитро Феліксов/Facebook

Заклад не припиняв свою роботу.

фото: Дмитро Феліксов/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 18 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.