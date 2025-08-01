Камала Гарріс випустить мемуари мемуари про свою президентську кампанію

Камала Гарріс анонсувала мемуари про свою президентську кампанію «107 днів»

Кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс анонсувала випуск мемуарів під назвою «107 днів». Книга, що розповідатиме про її президентську кампанію 2024 року, надійде у продаж 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Euronews Culture.

Гарріс оголосила про вихід книги у відеоролику в Instagram, описавши її як «залаштунковий звіт» про свій досвід під час передвиборчої кампанії.

Назва мемуарів, обсягом 320 сторінок, відсилає до тривалості її скороченої президентської кампанії. Книга буде опублікована видавництвом Simon & Schuster.

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«З моменту залишення посади я багато часу присвятила роздумам про ті дні і, з відвертістю та осмисленням, написала залаштунковий звіт про цю подорож», – сказала Гарріс у відео. «Я вірю, що є сенс поділитися тим, що я побачила, чому навчилась і що потрібно для подальшого просування уперед».

Ця книга стане другими мемуарами Гарріс після «The Truths We Hold» («Істини, яких ми дотримуємося») 2019 року, де вона розповіла про своє дитинство та початок політичної кар'єри.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social