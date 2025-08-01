Головна Світ Політика
search button user button menu button

Камала Гарріс випустить мемуари мемуари про свою президентську кампанію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Камала Гарріс випустить мемуари мемуари про свою президентську кампанію
Ця книга стане другими мемуарами Гарріс після «The Truths We Hold»
фото: скріншот з відео

Камала Гарріс анонсувала мемуари про свою президентську кампанію «107 днів»

Кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс анонсувала випуск мемуарів під назвою «107 днів». Книга, що розповідатиме про її президентську кампанію 2024 року, надійде у продаж 23 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Euronews Culture.

Гарріс оголосила про вихід книги у відеоролику в Instagram, описавши її як «залаштунковий звіт» про свій досвід під час передвиборчої кампанії.

Назва мемуарів, обсягом 320 сторінок, відсилає до тривалості її скороченої президентської кампанії. Книга буде опублікована видавництвом Simon & Schuster.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kamala Harris (@kamalaharris)

«З моменту залишення посади я багато часу присвятила роздумам про ті дні і, з відвертістю та осмисленням, написала залаштунковий звіт про цю подорож», – сказала Гарріс у відео. «Я вірю, що є сенс поділитися тим, що я побачила, чому навчилась і що потрібно для подальшого просування уперед».

Ця книга стане другими мемуарами Гарріс після «The Truths We Hold» («Істини, яких ми дотримуємося») 2019 року, де вона розповіла про своє дитинство та початок політичної кар'єри.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову виступив із звинуваченнями на адресу демократки Камали Гарріс. За його словами, вона начебто платила знаменитостям за підтримку на виборах 2024 року. Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social

Читайте також:

Теги: Камала Гарріс книги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лісова лілія розмножується досить повільно
У Чорнобильському заповіднику знайдено рідкісну «міфічну» квітку (фото)
Вчора, 19:34
«Коли чоловік-мільярдер тобі зраджує, але дає 100 тис. грн в місяць на книжки»
Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)
30 липня, 13:07
Стародрук передано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
В Україну повернуто рідкісний стародрук із підписом митрополита Шептицького
25 липня, 13:25
Весільні урочистості триватимуть майже тиждень
«Казкове» весілля за $6,7 млн: донька Стіва Джобса виходить заміж
24 липня, 10:45
Сотні студентів записуються на курси російської літератури, констатує Тамара Гундорова
Літературознавиця, що викладає в західних університетах: Міф про «велику російську культуру» досі живий
19 липня, 11:00
Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
17 липня, 19:41
Відкриття виставки «Сліди…» молодого художника Артура Котика
Куди сходити у Києві 14-20 липня: дайджест культурних подій
12 липня, 19:04
Окупанти розтрощили склад видавництва
Власник видавництва «Наш Формат» розповів про збитки від російської атаки
9 липня, 20:02
Мюзикл «Чикаго» на сцені Національної оперети України
Куди сходити у Києві 7-13 липня: перелік культурних подій
7 липня, 07:40

Політика

Камала Гарріс випустить мемуари мемуари про свою президентську кампанію
Камала Гарріс випустить мемуари мемуари про свою президентську кампанію
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)
У Білому домі з'явиться новий бальний зал вартістю $200 млн (фото)
Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
Зеленський прокоментував заяви Путіна про війну
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора
Трамп розчарований Путіним: реакція російського диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
40K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
17K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua