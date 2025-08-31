Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

1 вересня в церковному календарі – Початок церковного року (Новоліття)

Сьогодні, 1 вересня, Православна церква відзначає початок нового церковного року, або Новоліття. Це свято символізує оновлення духовного життя та початок нового циклу свят.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Початок церковного року (Новоліття)

Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

1 вересня у церковному календарі – це Новоліття, або початок індикту. Ця традиція бере початок у Візантії. У цей день вшановують пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника. Це свято символізує духовне оновлення, заклик до покаяння та початку нового життя згідно з Божими заповідями. Для вірян це час для молитви, подяки за минулий рік та прохання благословення на новий.

Молитви дня

Молитва на початок церковного року

Господи, Боже наш, Царю часів, що в Своїй владі маєш роки і літа, і все в світі влаштовуєш! Благослови початок нового року благодаттю Твоєю. Подай нам милість Твою, щоб ми в мирі та спокої провели його. Захисти нас від усякого зла, і даруй нам мудрість, щоб ми могли творити добро. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, 1 вересня визначає погоду на всю осінь. Цього дня слід звернути увагу на ознаки природи, щоб передбачити майбутнє.

  • Якщо вітер дме з півдня, то зима буде теплою.
  • Туман вранці віщує заморозки.
  • Якщо хмари пливуть високо і швидко – осінь буде ясною.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 серпня – День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Щорічно в другу неділю серпня Україна відзначає День будівельника
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня, 00:00
Володимир Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка»
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ та відзначив їх державними нагородами
3 серпня, 20:32
У Києві 9-10 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 серпня
8 серпня, 14:02
Одним з найвідоміших ліворуких українців є Степан Бандера
Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою
13 серпня, 10:08
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
15 серпня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
17 серпня, 22:00
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня, 00:00
Українська православна церква Київського патріархату заявляє, що патріарх перебуває на плановому лікуванні
ПЦУ закликала молитися за здоров'я патріарха Філарета. УПЦ КП відповіла
26 серпня, 13:10

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління
Екологиня розповіла, які нові бур’яни та комахи з’явилися в Україні через глобальне потепління

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6268
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3790
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3535
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів
2469
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua