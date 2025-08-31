Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
1 вересня в церковному календарі – Початок церковного року (Новоліття)
Сьогодні, 1 вересня, Православна церква відзначає початок нового церковного року, або Новоліття. Це свято символізує оновлення духовного життя та початок нового циклу свят.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
Початок церковного року (Новоліття)
1 вересня у церковному календарі – це Новоліття, або початок індикту. Ця традиція бере початок у Візантії. У цей день вшановують пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника. Це свято символізує духовне оновлення, заклик до покаяння та початку нового життя згідно з Божими заповідями. Для вірян це час для молитви, подяки за минулий рік та прохання благословення на новий.
Молитви дня
Молитва на початок церковного року
Господи, Боже наш, Царю часів, що в Своїй владі маєш роки і літа, і все в світі влаштовуєш! Благослови початок нового року благодаттю Твоєю. Подай нам милість Твою, щоб ми в мирі та спокої провели його. Захисти нас від усякого зла, і даруй нам мудрість, щоб ми могли творити добро. Амінь.
Народні вірування та прикмети
За народними повір'ями, 1 вересня визначає погоду на всю осінь. Цього дня слід звернути увагу на ознаки природи, щоб передбачити майбутнє.
- Якщо вітер дме з півдня, то зима буде теплою.
- Туман вранці віщує заморозки.
- Якщо хмари пливуть високо і швидко – осінь буде ясною.
