Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва

1 вересня в церковному календарі – Початок церковного року (Новоліття)

Сьогодні, 1 вересня, Православна церква відзначає початок нового церковного року, або Новоліття. Це свято символізує оновлення духовного життя та початок нового циклу свят.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Початок церковного року (Новоліття)

1 вересня у церковному календарі – це Новоліття, або початок індикту. Ця традиція бере початок у Візантії. У цей день вшановують пам'ять святого преподобного Симеона Стовпника. Це свято символізує духовне оновлення, заклик до покаяння та початку нового життя згідно з Божими заповідями. Для вірян це час для молитви, подяки за минулий рік та прохання благословення на новий.

Молитви дня

Молитва на початок церковного року

Господи, Боже наш, Царю часів, що в Своїй владі маєш роки і літа, і все в світі влаштовуєш! Благослови початок нового року благодаттю Твоєю. Подай нам милість Твою, щоб ми в мирі та спокої провели його. Захисти нас від усякого зла, і даруй нам мудрість, щоб ми могли творити добро. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, 1 вересня визначає погоду на всю осінь. Цього дня слід звернути увагу на ознаки природи, щоб передбачити майбутнє.