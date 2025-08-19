За тиждень «Дія.Картка» оформили 600 тис. українців: які нові послуги незабаром з'являться

Михайло Федоров анонсував не лише декілька нових онлайн-послуг, а й штучний інтелект-асистент, який допомагатиме з державними послугами

В Україні з’явилася нова можливість отримувати державні виплати – через єдину «Дія.Картку». За перший тиждень після запуску її оформили вже понад 600 тис. людей. Картка замінює кілька окремих рахунків і працює як звичайна банківська, повідомляє «Главком» з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Тепер усі державні програми – від допомоги батькам новонароджених до виплат школярам – можна отримати на один рахунок. На неї можна отримати гроші від програм «єКнига», «єМалятко» чи «Пакунок школяра».

Михайло Федоров додав, що найближчим часом у «Дії» з’явиться ще й штучний інтелект-асистент, який допомагатиме з державними послугами. Першою онлайн-послугою стане довідка про доходи, а далі команда Мінцифри планує додати еНотаріат, онлайн-розлучення та сервіси для українців за кордоном.

Нагадаємо, що про запуск «Дія.Картки» стало відомо тиждень тому. Це зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг, яка замінює декілька карток. Зокрема, можна отримати:

єКнигу;

єМалятко;

Військові облігації;

Ветеранський спорт;

Допомогу по безробіттю;

Допомогу ВПО;

Виплату пенсій;

Допомогу від міжнародних організацій та інші.

Додамо, що через «Дію» можна оформити з 18 серпня «Пакунок школяра». Ця програма передбачає одноразову допомогу в розмірі 5 тис. грн, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників: канцелярське приладдя, дитячий одяг та взуття.