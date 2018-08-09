Клопотання матері Сенцова передали в комісію з помилування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

Сестра Сенцова висловила сумніви щодо ймовірності звільнення Олега

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе передав клопотання про помилування від матері політв’язня до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Про це «Громадському» повідомила сестра Сенцова Наталя Каплан.

За її словами, спочатку клопотання про помилування Сенцова направили до приймальні адміністрації президента Росії, але там так і не відповіли, хоча обіцяли розглянути його.

Каплан висловила сумніви щодо ймовірності звільнення Сенцова.

«Я не можу сказати, що це прискорить процес звільнення, тому що на попереднє (звернення - ред.) вони взагалі ніяк не відреагували», - зазначила вона.

Каплан також наголосила, що стан Сенцова дуже поганий і його треба негайно звільняти. Більше того, він зараз у такому стані, зазначає Каплан, що за ним потрібно відправляти медичний літак.

У середу Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб побачитися з українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

У середу, 8 серпня, в російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова.

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».