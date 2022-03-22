Росії пророчать падіння економіки більше, ніж під час дефолту 1998 року

Споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%

Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році. Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.

На фоні фінансових і економічних санкцій агентство прогнозує падіння економіки РФ на 8%. В той час, як дефолт 1998 року призвів до падіння ВВП на 5,4%.

Також у Fitch Ratings прогнозують, що споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%.

В агентстві, зокрема, прогнозують зниження рівня іноземних інвестицій в Росії, оскільки дедалі більше міжнародних компаній залишають її ринок.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги.

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