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    Економіка та фінанси

    Росії пророчать падіння економіки більше, ніж під час дефолту 1998 року

    Санкції вдарили по економіці РФ - Росії пророчать падіння економіки більше, ніж під час дефолту 1998 року
    Санкції вдарили по економіці РФ

    Споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%

    Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році. Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.

    На фоні фінансових і економічних санкцій агентство прогнозує падіння економіки РФ на 8%. В той час, як дефолт 1998 року призвів до падіння ВВП на 5,4%.

    Також у Fitch Ratings прогнозують, що споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%.

    В агентстві, зокрема, прогнозують зниження рівня іноземних інвестицій в Росії, оскільки дедалі більше міжнародних компаній залишають її ринок.

    Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

    Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

    Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги.

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Росії пророчать падіння економіки більше, ніж під час дефолту 1998 року