Росії пророчать падіння економіки більше, ніж під час дефолту 1998 року
Споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%
Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році. Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.
На фоні фінансових і економічних санкцій агентство прогнозує падіння економіки РФ на 8%. В той час, як дефолт 1998 року призвів до падіння ВВП на 5,4%.
Також у Fitch Ratings прогнозують, що споживча інфляція у РФ до кінця 2022 року становитиме 18%.
В агентстві, зокрема, прогнозують зниження рівня іноземних інвестицій в Росії, оскільки дедалі більше міжнародних компаній залишають її ринок.
Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.
Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги.