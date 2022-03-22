Чернігів лишився без електроенергії та води

Комунікації відсутні через обстріли окупантів

У Чернігові станом на ранок 22 березня повністю відсутнє електропостачання. Крім того, через знеструмлення у місті відсутня вода. Про це повідомляє очільник Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, через обстріли російських окупантів жителі Чернігова знову залишилися без електроенергії. Також знеструмлена насосна станція. Через це у місті також немає водопостачання.

Голова області додав, що у місті працюють аварійні комунальні служби для відновлення комунікацій.

Нагадаємо, Чернігів практично оточений окупантами: виїхали більш ніж половина населення.

Наразі в місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що з міста виїхали більш ніж половина населення.

«Точного підрахунку не ведемо, але – за моїми відчуттями – в місті лишається орієнтовно 130 тисяч людей. До війни було 285. Тож приблизно 150-155 тисяч людей виїхало», – сказав міський голова.

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