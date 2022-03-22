Найбільша у світі контейнерна компанія Maersk згортає бізнес у РФ

Maersk вирішив повністю вийти з РФ

Данська логістична компанія Maersk вирішила повністю згорнути роботу в Росії та продати свої активи там після того, як три тижні тому обмежила свою роботу з агресором. Про це йдеться у листі компанії своїм клієнтам.

У листі йдеться про те, що данська компаній зупиняє роботу в Росії та продає свої активи в країні. Для тих клієнтів, чиї вантажі знаходиться у процесі доставки, компанія «зробить все можливе для виконання своїх зобов'язань та доставки вантажу до точки прибуття».

Водночас Maersk зупиняє прийом нових букінґів на всіх своїх сервісах, зокрема трансконтинентальних залізничних, океанських та авіаційних, до та з Росії.

«Виконання нормативних документів та обмежувальних заходів, запроваджених урядами закордонних країн щодо РФ, а також очікувана економічна турбулентність в економіці країни не дозволяють нам далі продовжувати свою діяльність в Росії», – йдеться в листі компанії.

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