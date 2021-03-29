Одеська обласна організація партії «Слуга народу» змінила очільника

Голова облради Діденко змінив на посаді Колебошина

Очільником Одеської обласної організації партії «Слуга народу» став голова Одеської облради Григорій Діденко. Він замінив однопартійця Сергія Колебошина. Про це повідомляє Depo.Одеса.

Так, попередник Діденка, Сергій Колебошин, відтепер очолює Політичну раду партії в регіоні. Відповідне рішення прийняли на позачерговому обласному з'їзді партії. «Зроблю все від мене залежне, аби робота йшла максимально якісно і до нас долучалися нові розумні та перспективні люди, що принесуть користь Одеській області та всій нашій держав», – зазначив Григорій Діденко.

Головою Одеської обласної ради обрали представника «Слуги народу» Григорія Діденка депутати на сесії 4 грудня. Перша сесія облради після виборів проходила зі значними скандалами.

Нагадаємо, син голови Вінницької РДА Віталія Урдзіка брав участь у науковому конкурсі російського університету, що в Архангельську

Поки що посадовець не прокоментував участь свого сина у конкурсі, організованому РФ. У Вінницькому національному технічному університеті, де навчається В’ячеслав Урдзік, співпрацю з РФ також поки не прокоментували.