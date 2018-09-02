Держава виділила «Самопомочі» у минулому році 100 млн, Садовий - 1 тисячу



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Народні депутати від партії Садового жертували на партію невеликі суми

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «Самопоміч». Нагадаємо, у 2017 році об’єднання «Самопоміч» подало до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Об’єднання «Самопоміч» входить в число партій, які багато «заробляють» та багато «витрачають»: отримавши 100,6 млн грн з державного бюджету та 968 тис. грн пожертв від фізичних та юридичних осіб, на кінець 2017 року на рахунку політичної сили залишилось трохи менше 400 грн.

З майже мільйона внесків, отриманих з приватних джерел, 52% припадає на юридичних осіб, хоча фактично третина з них – це повернення кандидатських застав від виборчих комісій. Єдиним великим внеском не від громадян є переказ 397 тис. грн від київської міської організації «Самопомочі».

Пожертвування від фізосіб мають вигляд транзакцій в середньому на кількасот гривень, нижня межа – 50 грн, що, за словами депутата Олега Лаврика, складає місячний членський внесок. Проте у звіті партії не відображено окремої суми як оплати партійного членства, на що Центр «Ейдос» звертав увагу й у 2016 році. У будь-якому випадку загальна сума транзакцій, що одноразово перевищують тисячу гривень, складає лише 162,2 тис. грн. Абсолютна більшість осіб, які їх здійснили, під час первинного пошуку в мережі виявляються членами та працівниками секретаріатів «Самопомочі». Більше того, впадає у вічі, що внески однаковими сумами (наприклад, 2 172 грн.) відбуваються в один день та часто надходять з одного населеного пункту або одного району, що наштовхує на думку про практику, характерну для партії «Свобода»: одна або кілька осіб, зібравши внески від певної кількості членів партії, робить один внесок від свого імені.

Також протягом 2017 року партійну касу об’єднання на невелику суму поповнили й нардепи та лідер політичної сили: по 400 грн переказали народні депутати Роман Семенуха та Олена Сотник, 600 грн – голова фракції «Самопомочі» в Київраді Сергій Гусовський, 1 тис. надіслала заступник голови парламенту Оксана Сироїд та депутат Олег Лаврик, 1,6 тис. – Руслан Сидорович, 2,5 тис. – нардеп Тарас Пастух. З керманичів партії 1,1 тис. переказав лише Андрій Садовий.

Окремо в 2017 році партія отримала добровільні пожертви в негрошовій формі: монітори, сервер та обладнання на загальну суму 388 тис. грн від підприємця Івана Фільченка та депутата Львівської міської ради від «Самопомочі» Юрія Мельника.

Детальніше читайте у матеріалі Допоможи собі сам. Хто і як фінансує партію Садового