Заступницею глави Держдепу стане симпатик України та різкий критик РФ

Вікторія Нуланд перебуває у «чорному списку» РФ, їй заборонений в'їзд до країни

Очікується, що Вікторія Нуланд буде приведена до присяги вже найближчим часом

Сенат Конгресу США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступниці держсекретаря США з політичних справ.

Як пишуть американські ЗМІ, голосування відбулося за спрощеною процедурою. Очікується, що Нуланд буде приведена до присяги вже найближчим часом.

Кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США висунув американський президент Джо Байден ще в січні. Тоді в Білому домі відзначили, що Нуланд володіє необхідним досвідом і зв'язками, щоб згуртувати світ навколо просування американських інтересів.

Зазначимо, що у Вікторії Нуланд понад 30 років дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії.

У Росії Вікторія Нуланд перебуває у «чорному списку», їй заборонений в'їзд до країни. В Україні вона відома, як одна з офіційних осіб, які підтримували українців у боротьбі з РФ. У грудні 2013 року вона відвідала Євромайдан у Києві та підтримала українців, які прагнуть змін.

Також Нуланд відома відвертою критиком зовнішньої політики експрезидента Дональда Трампа. У своїх виступах вона часто критикувала дружбу Трампа з Путіним і Росією.