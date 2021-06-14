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    Емоційний початок: Зеленський відреагував на поразку збірної України

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    Президент Володимир Зеленський підтримав українську збірну після поразки з Нідерландами - Емоційний початок: Зеленський відреагував на поразку збірної України
    Президент Володимир Зеленський підтримав українську збірну після поразки з Нідерландами
    Фото: Офіс президента

    Хлопці дійсно боролися до останньої секунди, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський відерагував на поразку збірної України у матчі з Нідерландами на старті Євро-2020. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і перемога! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас», - написав Зеленський.

    Детальніше: Нідерланди - Україна. Онлайн трансляція

    В другому матчі групи Австрія здолала Північну Македонію.

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    Теги: Нідерланди Володимир Зеленський Україна
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    Емоційний початок: Зеленський відреагував на поразку збірної України