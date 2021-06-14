Емоційний початок: Зеленський відреагував на поразку збірної України

Хлопці дійсно боролися до останньої секунди, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відерагував на поразку збірної України у матчі з Нідерландами на старті Євро-2020. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

«Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і перемога! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас», - написав Зеленський.

Детальніше: Нідерланди - Україна. Онлайн трансляція

В другому матчі групи Австрія здолала Північну Македонію.



