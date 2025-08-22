Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто

Загалом травми отримали дев’ятеро пасажирів транспортного засобу. Всі вони жителі Київщини.

На житомирській частині траси Київ – Чоп поблизу с. Повчиного Звягельського району 22 серпня сталося зіткнення автомобіля з мікроавтобусом. У результаті цієї ДТП постраждало дев’ять жителів Київщини, причому четверо з них – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Житомирській області.

ДТП на Житомирщині фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

ДТП в Житомирській області фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

ДТП в Житомирській області фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

В поліції розповіли, що зіткнулись два авто – Volvo, за кермом якого перебувала 42-річна жителька столиці, та мікроавтобус Peugeot під керуванням 49-річного жителя Київщини. У результаті бус з’їхав у кювет та перекинувся.

Травми отримали дев’ятеро пасажирів транспортного засобу. Всі вони жителі Київщини.

Зокрема, 16-річну дівчину та 53-річну жінку було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Ще шістьох людей з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до медзакладу для обстеження та надання допомоги. Серед них двоє дітей віком 10 та 13 років, 16-річна дівчина та четверо жінок, віком 32, 39, 48 та 78 років.

В поліції закликали суворо дотримуватись Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Правоохоронці зазначили, що завжди слід переконуватись у безпечності дій на дорозі, не здійснювати ризикованих маневрів, враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття.

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей.