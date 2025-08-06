Суд відправив під варту водія, який напідпитку збив двох дівчат на Київщині

Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі

Суд обрав запобіжний захід 41-річному жителю Білоцерківського району на Київщині за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої травми дістали двоє дівчат 12 та 13 років. Він перебуватиме під вартою два місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури та поліції Київщини.

Напередодні чоловіку вручили підозру за двома статтями: порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України) та умисне невиконання судового рішення (ч. 1 ст. 382 КК України).

За даними правоохоронців, у квітні цього року суд позбав фігуранта водійських прав на на п'ять років. Попри це, чоловік 1 серпня сів за кермо п'яним та збив двох дітей, які рухались по узбіччю дороги. ДТП сталася днями у селищі Рокитне.

Дівчат ушпиталили з закритою черепно-мозковою травмою із струсом головного мозку, закритим перелом щелепи, забоєм грудної клітки, закритою травмою колінного суглоба, множинними саднами обличчя, тулуба, кінцівок.

Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат. Попередньо відомо, що кермувальник легковика Geely їхав однією з вулиць селища, де скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.