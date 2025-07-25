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Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег
Ярослав Рущишин був одним з ініціаторів законопроекту №13531
фото з відкритих джерел

Народний депутат не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором

Пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гал-інфо.

Як зазначає агенція, Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин на смерть Рущишина та закликав цінувати життя.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 1
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«Друзі, життя поруч це найкрихкіше що у вас є. І найцінніше. Цінуйте. Поки живі, ми все можемо виправити. Бо потім, тільки доспівати, догуляти, доробити. За нього/неї...», - зазначив Юрчишин.

Ще один колега по фракції, Ярослав Железняк, лаконічно, але емоційно відреагував на трагічну подію: «Славко...не можу повірити».

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 2
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Звістка про загибель Ярослава Рущишина стала ударом для багатьох, серед них – співачка Руслана Лижичко, яка була близькою подругою покійного.

«Сьогодні загинув наш дуже близький друг – Ярослав Рущишин. Ми з Сашком не можемо досі отямитися від цієї болючої важкої звістки. Це та мить, коли ти не просто не можеш у це повірити — ти всією душею не хочеш і нездатна цього зробити», – написала Руслана.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 3
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Вона поділилася особистими спогадами про Рущишина, згадуючи його роль у Студентському братстві, Революції на граніті та у заснуванні «Клубу Шанувальників Чаю». Руслана також підкреслила його внесок у розвиток мистецтва у Львові та підтримку митців у реформуванні законодавства про авторське право.

«Славко… Ти ще відкриєш очі. Ярослав Рущишин – депутат Верховної Ради, секретар Комітету з питань економічного розвитку... має багато здобутків та заслуг перед Україною.. Але для нас він був передусім дуже близький друг... братчик», – додала Руслана. – «Хочеться вірити, що йому зараз легше ніж нам! Славко, хай завжди буде з тобою наша вічна пам'ять і вічна любов! Амінь».

Відомий співак Святослав Вакарчук також відреагував на смерть народного депутата.

«Страшна новина… загинув Ярослав Рущишин. Дуже важко прийняти це. Славко був одним з тих, для кого слово «принцип» було не просто словом, воно було дією. Дуже не вистачатиме його всім нам.», - розповів Святослав Вакарчук.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 4
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Голова фракції «Голос» в Ірпінській міськраді Михайлина Скорик-Шкарівської також відреагувала на смерть народного депутата.

«Велика втрата. В автоаварії загинув Ярослав Рущишин, народний депутат, львівський підприємець, співзасновник легендарного артпростору Дзиґа. Пан Ярослав був другом Бучі й Ірпеня, неодноразово бував у нас в гостях, ми ж у львівської організації партії "Голос" вчилися створювати й розвивати локальні спільноти. Спочивайте з миром! Дякую, що були поруч у часи непевності і криз», – розповіла Михайлина Скорик-Шкарівська.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 5
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Народна депутатка Ірина Геращенко підкреслила, що Ярослав Рущишин завжди підтримував свободу і демократію, з часів студентської Революції на гранті.

«Мене прибила ця новина, яку отримали вчора пізно увечері. В ДТП загинув колега з фракції Голос Ярослав Рущишин. Три дні тому ми разом блокували трибуну ВР проти знищення антикорупційної інфраструктури. Інакше і бути не могло, Ярослав був людиною європейських цінностей і принципів. Інтелектуальною, світлою, порядною, до якого ставилася з величезною повагою. Ярослав завжди підтримував свободу і демократію, з часів студентської Революції на гранті , реалізував багато знакових і вдалих проєктів в медійці, культурній сфері, в підприємництві. Він був відомим меценатом і багато допомагав ЗСУ, освітнім проєктам. Знаю, робив це дуже делікатно і шляхетно. Свого часу він був довіреною особою президента Порошенка, ми всі давно знали, любили і шанували Ярослава. Мені одне сумно- що так недостатньо мало спілкувалися… Це велика втрата для родини, команди, парламенту. Європейська Солідарність висловлює найщиріші співчуття рідним пана Ярослава. Ми ставилися до пана Ярослава з великою повагою і щиро переживаємо його смерть», – зазначила Геращенко.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 6
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Депутат Львіської міської ради Ігор Зінкевич також висловив співчуття щодо смерті народного депутата.

«У ДТП загинув народний депутат зі Львова Ярослав Рущишин. Аварія трапилась 24 липня, приблизно о 21:45, поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, не впорався з керування та зіштовхнувся з трактором. Співчуття родині», - розповів Зінкевич.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 7
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Ким був Ярослав Рущишин

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 8

Ярослав Рущишин був відомим громадським діячем, меценатом та підприємцем. Він був співзасновником мистецького об'єднання «Дзиґа» та засновником мережі швейних фабрик АТ «Троттола».

Також він зробив внесок у розвиток освіти та бізнесу: Рущишин був почесним сенатором Українського католицького університету (УКУ) та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

У студентські роки Ярослав Рущишин створив та очолив Студентське братство Львівського торговельно-економічного інституту, активно організовуючи проукраїнські страйки, демонстрації та фестивалі. Він був одним із організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності у 1990 році.

Студентське братство, які були учасниками найбільшого «живого ланцюга» 1990 року, у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР
Студентське братство, які були учасниками найбільшого «живого ланцюга» 1990 року, у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР
фото: Ярослав Рущишин

Нардеп був підприємцем, а також продюсером низки українських музичних проектів, зокрема раннього «Океану Ельзи» та співачки Руслани.

Після «Помаранчевої революції» Ярослав Рущишин став членом партії «Наша Україна» та був обраний депутатом Львівської обласної ради. У липні 2019 року його обрали народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, де він увійшов до фракції «Голос» та обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 9
фото: Ярослав Рущишин

Як відомо, Ярослав Рущишин був одним з ініціаторів законопроекту №13531, який має спрямований на скасування обмежень для НАБУ та САП, які були введені попереднім законопроєктом №12414.

Нардеп Рущишин загинув у ДТП: подробиці трагедії та реакція колег фото 10
фото: Ярослав Рущишин

Нагадаємо, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин загинув унаслідок ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Твоє місто».

Родина підтвердила смерть чоловіка виданню. Як повідомили ЗМІ, ДТП трапилась 24 липня о 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

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Теги: ДТП депутат

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