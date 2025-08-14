На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП (фото)

На Львівщині загинуло дві людини, ще троє травмованих у лікарні

Учора, 13 серпня, на автодорозі «Жидачів-Ходорів» сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє людей, а ще троє отримали травми. Серед жертв – 15-річна дівчина та 20-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

За попередніми даними правоохоронців, ДТП сталася близько 20:00 неподалік села Іванівці Стрийського району. Відбулося зіткнення автомобіля Mercedes-Benz, яким керував 17-річний підліток, та автомобіля Seat Altea XL під керуванням 31-річного водія.

фото: поліція Львівської області

В результаті зіткнення 15-річна пасажирка та 20-річний чоловік, які перебували в Mercedes-Benz, загинули на місці. Ще троє пасажирів цього ж автомобіля – 15-річний та двоє 17-річних юнаків – були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.

фото: поліція Львівської області

фото: поліція Львівської області

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі вирішується питання про затримання неповнолітнього водія Mercedes-Benz.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. За кермом власного автомобіля правоохоронець виконував маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. У результаті ДТП 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.