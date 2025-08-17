Головна Країна Події в Україні
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей
Аби госпіталізувати потерпілих, знадобилося сім бригад «швидкої»
фото: Національна поліція

Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні

На Хмельниччині трапилася масштабна аварія, у результаті зіткнення автівки та мікроавтобуса травми дістали майже 20 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня  близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади. Hyundai Santa Fe під керуванням 41-річного жителя м. Полонне зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей фото 1

Як повідомив «Суспільному» директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, на місці працювали сім бригад «швидкої» .

«Загиблих немає. Загалом травми отримали близько 20 людей, серед них – дитина у важкому стані», – зазначив Олександр Костюк.

Нагадаємо, 9 серпня, на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині.  9 серпня на автодорозі між селом Северинівка та селом Насташка сталася аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

Також у місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

Раніше у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій легковика Geely скоїв наїзд на двох дівчат віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку. З тілесними ушкодженнями медики доправили дітей до лікарні.

Теги: водій аварія Mercedes дитина Хмельниччина

