У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей

Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні

На Хмельниччині трапилася масштабна аварія, у результаті зіткнення автівки та мікроавтобуса травми дістали майже 20 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серпня близько 16:30 поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади. Hyundai Santa Fe під керуванням 41-річного жителя м. Полонне зіткнувся з автобусом Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади.

Внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив «Суспільному» директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк, на місці працювали сім бригад «швидкої» .

«Загиблих немає. Загалом травми отримали близько 20 людей, серед них – дитина у важкому стані», – зазначив Олександр Костюк.

