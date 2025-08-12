Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець збив двох пішоходів
Правоохоронець збив двох пішоходів та відмовився від огляду на стан сп’яніння
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.
Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. За кермом власного автомобіля правоохоронець виконував маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. У результаті ДТП 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.
Примітно, що від правоохоронця відчувався різкий запах алкоголю, проте він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння, що було зафіксовано медиками в присутності свідків.
Наразі підозрюваного затримано. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, 9 серпня, на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.
За попередньою інформацією, зіткнулись автомобілі «Denza N7», за кермом якого перебувала 47-річна жінка, та «MG 350», яким керував 25-річний чоловік.