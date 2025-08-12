Смертельна ДТП на Рівненщині: правоохоронець збив двох пішоходів

Правоохоронець збив двох пішоходів та відмовився від огляду на стан сп’яніння

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. За кермом власного автомобіля правоохоронець виконував маневр, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. У результаті ДТП 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, але його життю нічого не загрожує.

фото: ДБР

Примітно, що від правоохоронця відчувався різкий запах алкоголю, проте він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння, що було зафіксовано медиками в присутності свідків.

Наразі підозрюваного затримано. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

