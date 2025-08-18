На Київщині п’яний водій на смерть збив жінку на кріслі колісному

В крові водія було 2,1 проміле алкоголю

На Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на колясці. Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала у кріслі колісному на узбіччі дороги неподалік свого будинку.

«Внаслідок ДТП мешканка області отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм жінка померла в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка фото: поліція Київської області

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

