На Київщині п’яний водій на смерть збив жінку на кріслі колісному

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині п’яний водій на смерть збив жінку на кріслі колісному
Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка
фото: поліція Київської області

В крові водія було 2,1 проміле алкоголю

На Броварщині нетверезий водій спричинив аварію, в якій загинула жінка на колясці. Аварія трапилася на одній із вулиць в селищі Велика Димерка.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 50-річний водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на жінку, яка перебувала у кріслі колісному на узбіччі дороги неподалік свого будинку.

«Внаслідок ДТП мешканка області отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На жаль, від отриманих травм жінка померла в лікарні», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, поліція склала низку адміністративних протоколів щодо 44-річного жителя Одеського району. Чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, намагався втекти від правоохоронців, що призвело до зіткнення зі службовим автомобілем. Подія сталася 15 серпня вдень біля однієї з лікарень у місті Біляївка. До поліції надійшло повідомлення від очевидців про конфлікт. За інформацією правоохоронців, чоловік прийшов до своєї знайомої, спровокував із нею сварку, а потім почав бійку з перехожими, які заступилися за жінку. Коли на місце прибули поліцейські, правопорушник, щоб уникнути відповідальності, сів у своє авто і спробував втекти, врізавшись у поліцейську машину. 

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми. Аварія сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. 

