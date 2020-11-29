«Уроки Вільнюсу» має пам'ятати кожен політик. Особливо, коли домовляється із Кремлем за спиною в українців

27 червня 2014 року, на саміті ЄС у Бельгії відбулося підписання економічної і секторальної частин угоди про асоціацію між ЄС та Україною

27 червня 2014 року, на саміті ЄС у Бельгії відбулося підписання економічної і секторальної частин угоди про асоціацію між ЄС та Україною

Вірю, що ми підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО

У цей день, рівно 7 років тому на Вільнюському саміті «Східного партнерства» людина, обрана президентом України, вирішила піти супроти волі власного народу, проігнорувати суспільний консенсус щодо європейського майбутнього нашої держави та зрадити нас на користь Росії.

Відмова укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом – попри надзвичайні очікування більшості українців, та відверті загравання з Кремлем стали початком кінця режиму Януковича.

Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні.

«Уроки Вільнюсу» має пам'ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.

Особливо, якщо знову захочеться домовитись із Кремлем за спиною в українців, або продати європейські цінності та демократичне майбутнє української нації за кубометр газу, кіловат дешевої російської енергії чи токсичні кремлівські кредити.

Про всяк випадок завжди тримаю напоготові саме ту ручку, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, спробувавши звернути Україну з омріяного європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху.

Вірю, що колись нею ми ще підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. Йдемо своїм шляхом!

Джерело: блог Петра Порошенка

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