Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні

Єгор Голівець
Повстанці вибили союзників РФ із Кідала
Після серії атак повстанців сили РФ залишили Кідал, який роками вважали своїм опорним пунктом

У Малі повстанці відновили контроль над містом Кідал, яке раніше було ключовим символом присутності Росії в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Виведення російських підрозділів

За даними видання, місто було втрачено після серії скоординованих атак на військові об’єкти. Кідал перебував під контролем малійських військових і пов’язаних із Росією сил із 2023 року.

Після втрати міста так званий «Африканський корпус», підконтрольний Міністерству оборони РФ, заявив про виведення підрозділів. У повідомленні це назвали «спільним рішенням» із владою Малі.

Втім, експерти розцінюють події як серйозну поразку Москви. «Це буде ударом для Росії. Те, що росіяни домовляються про вихід з Кідала, залишаючи своїх малійських колег позаду, не створює хорошого враження про них як про партнерів у сфері безпеки», – сказала директорка африканської програми інституту Egmont Ніна Вілен.

Репутаційні наслідки для Росії в Сахелі

За оцінками аналітиків, ці події підривають репутацію Росії як гаранта безпеки в регіоні. «Малі усвідомлює, що Росія не є вирішенням їхніх проблем безпеки. І, ймовірно, Нігер і Буркіна-Фасо зроблять такий самий висновок», – зазначив директор Сахельської програми Фонду Конрада Аденауера Ульф Лессінг.

У соцмережах з’явилися непідтверджені відео, на яких, імовірно, російські військові залишають бази на пікапах і позашляховиках, тоді як повстанці святкують захоплення міста. Місцеві жителі, за даними аналітиків, звинувачують російські сили у зраді через відступ.

Нагадаємо, що ситуацію ускладнила загибель міністра оборони Малі Садіо Камари, якого вважали ключовим союзником Росії. За даними військових джерел, він загинув 25 квітня внаслідок теракту.

Малі входить до Альянсу держав Сахеля разом із Нігером і Буркіна-Фасо. Після розриву відносин із Францією ці країни залучили Росію до військової співпраці, зокрема через так званий «Африканський корпус», який замінив структури «Вагнера». Попри це, останні атаки повстанців стали найбільшими за останні роки, а бойові дії в країні тривають.

Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні
