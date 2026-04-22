Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Фелікс Дзержинський вважається «батьком» радянських спецслужб, оскільки заснував Всеросійську надзвичайну комісію, яка переросла у КДБ

За свою жорстокість і відданість масовим репресіям, розстрілам і арештам Дзержинський отримав прізвисько Залізний Фелікс

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 22 квітня, присвоїв Академії ФСБ ім’я Фелікса Дзержинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний указ.

Присвоїти почесне найменування «імені Ф. Е. Дзержинського» і надалі називати її: федеральний державний казенний навчальний заклад вищої освіти «Академія Федеральної служби безпеки Російської Федерації імені Ф. Е. Дзержинського», – йдеться в документі.

Указ набирає чинності після підписання. Варто зазначити, що заклад мав цю назву з 1962 по 1992 рік, тоді він називався Вищою школою КДБ СРСР.

Фелікс Дзержинський – це радянський державний і партійний діяч польського походження, який став однією з ключових постатей у становленні більшовицького режиму після Жовтневого перевороту 1917 року.

Він був засновником та першим керівником Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК), яка згодом трансформувалася в Об'єднане державне політичне управління та Комітет державної безпеки. Саме тому його вважають «батьком» радянських спецслужб.

Дзержинський був головним організатором та ідеологом «червоного терору» – політики масових репресій, розстрілів і арештів, яку більшовики використовували для боротьби з «ворогами народу» та придушення будь-якого опору. За свою жорстокість і відданість справі він отримав прізвисько Залізний Фелікс.

