Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
Бої під Покровськом: у Гришиному триває штурм, ЗСУ б’ють артилерію
У Гришиному тривають бої, ЗСУ знищують артилерію і стримують штурми ворога

У південно-східній частині села Гришине на Донеччині тривають стрілецькі бої. Сили оборони України ведуть активні бойові дії та знищують ворога за підтримки підрозділів БПЛА й артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські війська намагаються посилити наступ у районі Покровської агломерації. «Намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, росіяни нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог переховує артилерію як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, українські підрозділи активно виявляють і знищують ворожі гармати. Лише за останню добу було уражено п’ять одиниць артилерії противника в районах Покровська та Мирнограда.

Попри постійний тиск, українські сили утримують позиції на півночі Покровська та стримують просування ворога. Через це російська армія активізувалася на напрямках Гришиного та Родинського.

У самому Гришиному тривають інтенсивні бої. Противник намагається прорватися до центральної частини населеного пункту, атакуючи позиції ЗСУ одночасно з північного та південного напрямків. Водночас російські війська безуспішно перекидають додаткові штурмові групи, зокрема із застосуванням мототехніки.

Село Гришине розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська і є важливою ціллю для окупантів. Його захоплення могло б ускладнити логістику українських сил у цьому районі.

Нагадаємо, що у ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл» (Слободка, Ленінградська обл., РФ). Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству «Транснефть-Балтика». Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему
Фіктивні «гастролі» допомогли 28 чоловікам виїхати з України: викрито нову схему
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою
Житло заберуть через 1 гривню боргів? Тимошенко попередила про наслідки закону, ухваленого Радою

