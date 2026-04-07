Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо

У Гришиному тривають бої, ЗСУ знищують артилерію і стримують штурми ворога

У південно-східній частині села Гришине на Донеччині тривають стрілецькі бої. Сили оборони України ведуть активні бойові дії та знищують ворога за підтримки підрозділів БПЛА й артилерії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Російські війська намагаються посилити наступ у районі Покровської агломерації. «Намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, росіяни нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог переховує артилерію як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові», – йдеться у повідомленні.

За даними військових, українські підрозділи активно виявляють і знищують ворожі гармати. Лише за останню добу було уражено п’ять одиниць артилерії противника в районах Покровська та Мирнограда.

Попри постійний тиск, українські сили утримують позиції на півночі Покровська та стримують просування ворога. Через це російська армія активізувалася на напрямках Гришиного та Родинського.

У самому Гришиному тривають інтенсивні бої. Противник намагається прорватися до центральної частини населеного пункту, атакуючи позиції ЗСУ одночасно з північного та південного напрямків. Водночас російські війська безуспішно перекидають додаткові штурмові групи, зокрема із застосуванням мототехніки.

Село Гришине розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська і є важливою ціллю для окупантів. Його захоплення могло б ускладнити логістику українських сил у цьому районі.

Нагадаємо, що у ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл» (Слободка, Ленінградська обл., РФ). Попередньо підтверджено ураження трьох резервуарів, які належать підприємству «Транснефть-Балтика». Зазначений об’єкт є важливим елементом експортної інфраструктури нафтопродуктів РФ, кошти від функціонування якої йдуть на продовження збройної агресії проти України. Масштаби завданих збитків уточнюються.