США закрили останню справу проти Трампа щодо втручання у вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У 2023 році Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року
фото: Getty Images

Американський лідер уникнув кримінальної відповідальності за спроби скасувати поразку на виборах 2020 року

Прокуратура штату Джорджія офіційно відмовилась від звинувачень президента США Дональда Трампа та низки інших людей у спробі вплинути на результати президентських виборів 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Прокурор Пітер Скандалакіс сказав, що справа щодо спроб Трампа та його спільників скасувати результати виборів президента США у 2020 році обтяжена складними правовими питаннями. Він зокрема згадав проблеми з юрисдикцією, оскільки справа розглядається на рівні штату щодо федеральних виборів, а також передбачений Конституцією США імунітет Трампа як президента.

«Передача цієї справи на розгляд присяжних у 2029, 2030 або навіть 2031 році була б не менш ніж надзвичайним досягненням», – сказав він, додавши, що продовження справи не буде на користь жителів Джорджії.

Цей крок означає, що Трамп уникнув кримінальної відповідальності за спроби скасувати поразку на виборах 2020 року від президента Джо Байдена. Це також була остання незакрита кримінальна справа проти чинного президента США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що «багато людей» хочуть, аби він взяв участь у виборах на третій президентський термін. Однак він зазначив, що навіть не думає про це.

