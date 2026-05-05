Трамп відмовився говорити, чи все ще діє припинення вогню з Іраном

Дональд Трамп ухилився від відповіді про поновлення ударів найближчим часом

Президент Дональд Трамп відмовився коментувати, чи продовжує діяти крихка домовленість про припинення вогню між США та Іраном. Це сталося на тлі нових повідомлень про взаємні обстріли в акваторії Ормузької протоки. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Під час інтерв’ю з радіоведучим Г’ю Г’юїттом, відповідаючи на запитання, чи розірвано режим тиші та чи варто очікувати на поновлення ударів уже найближчим часом, Трамп ухилився від прямої відповіді. Він зазначив, що розголошення такої інформації було б нерозумним кроком для президента.

Таким чином, питання про подальшу ескалацію конфлікту після чергового бойового зіткнення залишається відкритим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з нищівними наслідками у разі атак на американські кораблі, які супроводжують судна через Ормузьку протоку.

«Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакує американські кораблі, що супроводжують судна через Ормузьку протоку», – заявив Трамп.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.