Дівчата із Freedom Jazz пояснили, чому не поїдуть на «Євробачення»



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У Freedom Jazz заявили, що можливо, в майбутньому ще раз спробують свої сили у національному відборі на «Євробачення»

Учасниці Freedom Jazz подякували своїм прихильникам за підтримку

Колектив Freedom Jazz, який відмовився від участі у міжнародному конкурсі «Євробачення-2019» в Тель-Авіві, повідомив, що планує найближчим часом концертні тури.

Про це говориться на сторінці гурту у соцмережі Facebook.

«Ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на «Євробаченні-2019». Зараз ми на стадії підписання контракту з європейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час», - заявили у Freedom Jazz.

Учасниці колективу подякували своїм прихильникам за підтримку.

«Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам друге місце національного відбору «Євробачення-2019»! Наша головна перемога - це ви! Для вас ми експериментуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі», - повідомили у Freedom Jazz.

Як відомо, гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення», але відмовився їхати у Тель-Авів представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.