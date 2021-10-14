Окупанти відмовляються вести переговори, поки Україна не відпустить бойовика
На думку найманців, затримання бойовика ускладнює врегулювання конфлікту
На Донбасі затримали бойовика, який займався розвідкою. Втім, окупанти заявляють, що це представник спільного центру з контролю і координації. Про це пише 24 канал.
Російські найманці шантажують, що мирних переговорів у мінському форматі не буде. Такі заяви ватажків бойовиків оприлюднюють так звані ЗМІ «недореспублік».
Ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що вважає безглуздим продовження діалогу щодо війни на Донбасі в мінському форматі. На його думку, ЗСУ, якщо хоче контакту, має відпустити затриманого бойовика.
«До звільнення нашого представника в СЦКК продовжувати повноцінний діалог в рамках мінського формату вважаю безглуздим», – заявив він.
Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов теж звинувачує Україну у «незаконних затриманнях». Це нібито «ускладнює процес врегулювання конфлікту», повідомляє ТАСС.
Гризлов також зазначив, що Росія не бачить необхідної реакції на поведінку Україні у процесі перемовин. Представник країни-агресорки вкотре звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. За його словами, таке затримання бойовика додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, у середу, 13 жовтня, озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації під приводом розмінування здійснювали розвідку залишених Збройними силами України позицій поблизу Золотого. Українські бійці затримали бойовика – громадянина Росії Андрія Косяка.