Як «міністр закордонних справ ДНР» втратила реальність

У Мінських угодах ніяких ДНР і ЛНР немає

Мовою оригіналу

Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата. Реальность утратила Наталья Никонорова, которая называет себя «министром иностранных дел ДНР». И заявления делает на нас рассчитанные. И заявляет, что законопроект о переходном периоде, который рассматривает Верховная Рада Украины, означает выход Украины из Минских соглашений.

Блин, а я все нервничал, хотел уже Резникову звонить – кого мы забыли спросить?! Знал же, что всех спросили, а кого-то забыли. Точно. Теперь вспомнил – «министра иностранных дел ДНР» забыли. Правда, в этих самых соглашениях никаких ДНР и ЛНР нет от слова совсем.

Есть три стороны переговоров. Украина, Россия – агрессор, как бы они не отпирались и ОБСЕ в качестве посредника. Так написано на бумаге. Про Никанорову ни слова.

Вражеский МИД олицетворяет собой грустная лошадка Лавров. Так что... ваше мнение очень важно для нас, потому оставайтесь на линии...

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.