Як «міністр закордонних справ ДНР» втратила реальність
У Мінських угодах ніяких ДНР і ЛНР немає
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Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата. Реальность утратила Наталья Никонорова, которая называет себя «министром иностранных дел ДНР». И заявления делает на нас рассчитанные. И заявляет, что законопроект о переходном периоде, который рассматривает Верховная Рада Украины, означает выход Украины из Минских соглашений.
Блин, а я все нервничал, хотел уже Резникову звонить – кого мы забыли спросить?! Знал же, что всех спросили, а кого-то забыли. Точно. Теперь вспомнил – «министра иностранных дел ДНР» забыли. Правда, в этих самых соглашениях никаких ДНР и ЛНР нет от слова совсем.
Есть три стороны переговоров. Украина, Россия – агрессор, как бы они не отпирались и ОБСЕ в качестве посредника. Так написано на бумаге. Про Никанорову ни слова.
Вражеский МИД олицетворяет собой грустная лошадка Лавров. Так что... ваше мнение очень важно для нас, потому оставайтесь на линии...
Джерело: блог Кирила Сазонова