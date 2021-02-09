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    Думки вголос

    Як «міністр закордонних справ ДНР» втратила реальність

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    • Розсилка
    Як «міністр закордонних справ ДНР» втратила реальність

    У Мінських угодах ніяких ДНР і ЛНР немає

    Мовою оригіналу

    Вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата. Реальность утратила Наталья Никонорова, которая называет себя «министром иностранных дел ДНР». И заявления делает на нас рассчитанные. И заявляет, что законопроект о переходном периоде, который рассматривает Верховная Рада Украины, означает выход Украины из Минских соглашений.

    Блин, а я все нервничал, хотел уже Резникову звонить – кого мы забыли спросить?! Знал же, что всех спросили, а кого-то забыли. Точно. Теперь вспомнил – «министра иностранных дел ДНР» забыли. Правда, в этих самых соглашениях никаких ДНР и ЛНР нет от слова совсем.

    Есть три стороны переговоров. Украина, Россия – агрессор, как бы они не отпирались и ОБСЕ в качестве посредника. Так написано на бумаге. Про Никанорову ни слова.

    Вражеский МИД олицетворяет собой грустная лошадка Лавров. Так что... ваше мнение очень важно для нас, потому оставайтесь на линии...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР ЛНР
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