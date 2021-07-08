До 150 тисяч: у Раді хочуть фінансово стимулювати українців народжувати

Пропонують збільшити виплати при народженні дитини

За першу дитину – 50 тисяч, а третю і кожну наступну – до 150 тисяч гривень.Такі цифри зазначені у законопроєкті Комітету з питань молоді та спорту, згідно з яким Верховній Раді пропонують стимулювання збільшення народжуваності.

Про це повідомили на офіційному сайті Верховної Ради України.

«Члени комітету запропонували підтримати проект закону №5585-1, оскільки в ньому пропонується оптимальне співвідношення виплат при народженні першої, другої і третьої дитини», – сказано в повідомленні.

У законопроєкті №5585 пропонують встановити розмір виплати при народженні першої дитини 50 тисяч гривень, другої дитини – 100 тисяч гривень, на третю і кожну наступну дитину – 150 тисяч гривень.

Також передбачається щорічне збільшення розміру допомоги на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.

Раніше йшлося про те, що в Україні хочуть збільшити виплату при народженні дитини до 50 тисяч грн, це майже на 10 тис. грн більше, ніж зараз. Відповідний законопроєкт розробило Мінісоцполітики.

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