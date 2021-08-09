До 2100 року населення України зменшиться майже навпіл

Від початку 2021 року смертність в Україні зросла на 25%

Прогноз ООН не тішить

За підрахунками ООН, до 2100 року населення України скоротиться на 45%. Про це пише Obozrevatel.

За даними Держстату, в 2020 році померли 616 835 осіб, а народилися 293 457. Від початку 2021 року смертність зросла на 25% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього від початку року в Україні померло 299 964 особи.

Як стверджує директорка Інституту демографії і соціальних досліджень Олена Макарова, Україна входить до трійки європейських країн за інтенсивністю депопуляції.

«Такі процеси відбуваються в усьому світі, на європейському континенті народжуваність не забезпечує навіть просте відтворення. Інша справа, що в Україні депопуляція масштабна, затяжна. Наші відмінності саме в смертності. Жінки у нас живуть на 6-7 років менше, ніж в країнах ЄС, а чоловіки на 10-14 років», – сказала Макарова.

Такі ж тенденції спостерігатимуться в більшості країн СНД. У Росії за цей час кількість населення зменшиться на 14%, Білорусі – 21%, Литви – 45%, Латвії – 42%. У той же час в таких країнах, як Таджикистан, Киргизстан і Казахстан населення буде зростати.

Нагадаємо, в Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

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