G-7 та Зеленський знайшли болюче місце у росіян

Кілька думок про конфіскації російських активів

Не пройшло і тижня після заяв з боку США та діалогу в Давосі, як на болотах потягнулись до калькулятора рахувати «інвестиції недружніх інвесторів» (тільки вдумайтесь в зміст цього терміну). У підсумку, пропагандисти з «РИА Новости» нарахували $288 млрд прямих іноземних інвестицій з недружніх країн, побудували красивий графік і зробили висновок, що «конфискация не пройдет». Давайте тепер розберемо статистику пропагандонів, які стверджують, що прямі інвестиції недружніх інвесторів склали $288 млрд.

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По-перше, статистика наведена за підсумками 2022 року (тобто річної давнини), а по Великої Британії – взагалі на 2021 рік. Чого так? А того що 80-85% цієї суми – це офшорні інвестиції самих росіян (!!!) любителів Кіпру, нідерландських Антильських островів та британських острівних територій й інших офшорів. У 2022 році в рф стартував процес редоміциляції, тобто переведення титулів власності з європейських офшорів до російських так званих вільних економічних зон у рф. Тому вже у 2023 році ви не побачите навіть тих намальованих номінальних іноземних інвестицій, бо вони пройшли редоміциляцію і перетворились у російські інвестиції. Самі ж пропагандисти підтверджують цю інформацію, бо з 288 намальованих іноземних інвестицій: $98,3 млрд належало Кіпру, $50,1 млрд – Нідерландам, $18,9 млрд – Великої Британії і т.д.

По-друге, за 2022-2023 рр. з рф вийшло чимало іноземних компаній. Сценарії виходу були різні. Одна з японських компаній просто пішла з Ульяновська, заливши все устаткування та інше майно, і списавши все на власні збитки. Європейський концерн Renault пішов із частковими збитками, списавши у 2022 році 1,36 млрд євро з балансу. Американський Citi розпродає кредитний портфель і т.д. Тож частка іноземного капіталу в економіці рф за 2023 рік мала природньо зменшитись і без редоміциляції.

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По-третє, росіяни зовсім забули, що їх ЦБР втратив на Західних ринках не $300 млрд, а $392,5 млрд, а з огляду на те, що ціна на золото на лютий 2022 року була 1600 доларів за унцію, а зараз становить близько 1850 доларів, то ЦБР втратив вже не $392,5 млрд, а трохи більше $400 млрд. До цього слід додати активи російських державних компаній та установ, активи російських підсанкційних олігархів і так звані неофіційні фонди рф. В підсумку будемо мати десь $1 трлн, а не $300 млрд, намальованих в «РИА Новости».

Таким чином, у рф немає адекватного обмінного фонду, немає чим тиснути на Захід, і навряд чи арешт прямих «іноземних» інвестицій Абрамовича, Вексельберга, Деріпаски, Фрідмана та інших «інвесторів» на Кіпрі, британських та інших острівних територіях розлютить колективний Захід. Навпаки, такі інформаційні посили чим далі – тим більше схожі на погрози агресора вистрелити собі в ногу. Втім, потрібно пам’ятати про тих європейців, які дійсно можуть постраждати від дій росіян. Реальні прямі іноземні інвестиції реальних іноземців в рф оцінюються зараз на рівні не більше $50 млрд. Ще до $10 млрд може утворитись на спецрахунках типу С, які відкриті спеціально для тих «заручників», які вже продали свої активи в рф, але їм не дають їх вивезти.

На листопад 2022 року на цих рахунках був залишок до $3 млрд, з тих пір ЦБР їх не розкривав, а оцінка $10 млрд – це оцінка з запасом, тобто в реальності може бути і менше.

Тому $60 млрд «обмінного фонду» – це максимум, що може запропонувати держава-терорист. Проти $400 млрд суверенних активів або $1 трлн доларів загальних активів рф це все виглядає дуже блідо.