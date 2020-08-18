Влада білоруського міста погодилися виконати вимоги протестувальників



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Міліція Гродно «просить вибачення у затриманих», яких уже звільнили

Людям дозволено мітингувати на центральних площах Гродно, при цьому влада допомагатиме з технічним обладнанням

У білоруському Гродно місцева влада ухвалила практично всі висунуті вимоги протестувальників.

Відповідь Гродненського міського виконавчого комітету опубліковано на сайті телеканалу «Гродно Плюс».

Повідомляється, що затриманих під час акцій протесту відпустили, щодо скарг йде перевірка.

Громадяни можуть безкарно мітингувати, протестувальникам нададуть телеефір. Також було прийнято рішення створити Раду суспільної злагоди Гродно в складі представників громадянського суспільства і органів виконавчої і законодавчої влади.

«Гродненський міський виконавчий комітет на вимоги висунуті представниками об'єднаного штабу Світлани Тихановської, профспілок підприємств міста Гродно, представників демократичної громадськості Гродно, політичних партій в рамках компетенції місцевих органів влади, визначених Законом Республіки Білорусь «Про місцеве управлінні і самоврядування» – зазначається в тексті.

У відповіді сказано, що людям дозволено мітингувати на центральних площах Гродно, при цьому влада допомагатиме з технічним обладнанням. Також міліція «просить вибачення у затриманих», яких уже звільнили. Міськвиконком пообіцяв в тому числі надати опозиції час в ефірі місцевих телеканалів і погодився не карати учасників страйків.

Нагадаємо, напередодні у білоруському Гродно державне телебачення транслювало протести.

Як відомо, у Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів. Напередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

Зазначимо, що у Білорусі знайшли мертвим директора музею, який не підписав протокол на виборах.

Раніше правозахисники заявили, що у Білорусі під час протестів загинули не менше п’яти людей.

Було оприлюднено фото і відео загибелі учасника протестів у Мінську, що спростовує версію влади.

Як повідомлялося, Польща почала приймати перших біженців з Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка.

У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.